Kaloč odcestuje do Německa, Adedirana Baník dotahuje. Řeší se varianty hostování

Fotbalový záložník Filip Kaloč je zase o kus blíž angažmá v Německu. Bývalý kapitán reprezentace do 21 let dostal od Baníku Ostrava svolení, aby odcestoval do Kaiserslauternu, který o hráče projevil zájem. Zároveň slezský dotahuje hostování Nigerijce Quadriho Adedirana z Českých Budějovic. Oznámeno by mohlo být už během pátku.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele