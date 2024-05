/ROZHOVOR/ Jedna tutovka hlavou mimo, pak trefená tyčka, pokaždé to končilo rukama v dlaních. Po zápase pak „kartáč“ od fanoušků. Nebylo divu, že když přišel útočník Baníku Ostrava Filip Kubala po porážce 0:1 s Mladou Boleslaví mezi novináře, úsměvy nehýřil. „Kolikátý už je to takový rozhovor? Zase nic, zase, zase… Je to pořád dokola. Když máme tu šanci, nemáme to potřebné, co rozhoduje v těch velkých zápasech,“ kroutil hlavou po pátém utkání v řadě bez vítězství.

Fotbalisté Baníku Ostrava po porážce s Mladou Boleslaví diskutovali s fanoušky (11. května 2024) | Video: David Hekele

Co máte na mysli?

To je všechno. Možná větší touha uspět, více chtít, mít i trochu toho štěstí, protože fakt těch šancí máme hodně, někdy nepustíme soupeře třicet minut za půlku a stejně nemůžeme se od ničeho odpíchnout.

Mladá Boleslav velmi dobře bránila.

Často k nám někdo jezdí bránit, a i když přes týden víme, že to tak bude, snažíme se ty věci tam hledat, snažíme se rychleji s míčem pracovat, abychom mohli otočit hru, dostat balon před branku. V prvním poločase tam těch balonů bylo hodně, šancí jsme měli hodně, ale…

Vy jste hlavičkoval těsně vedle a trefil tyč.

Už ani nevím, co na to říct.

Boleslav prokletím Baníku: legendy vzpomínají. Koho chtěl Lukeš zlynčovat?

Zdroj: David Hekele

Do plné obrany je pro vás těžké, ale beton jako od Mladé Boleslavi jste možná v této sezoně ještě nezažili, co říkáte?

Musím říct, že nás trochu překvapili sestavou. Nečekali jsme, že to budou hrát tak defenzivně. Dali tam dva vysoké útočníky, protože věděli, že teď dostáváme hodně gólů. Tím pádem chtěli zatlačit na naši obranu a pomáhali si jednoduchými nákopy. My jsme jim dovolili dát první gól ve druhé minutě a tím pádem se oni o to více zatáhli. Do konce poločasu jsme měli skoro vše, jen ne ten gól, který by nás mohl vykopnout. Věřil jsem, že ho dáme i ve druhém poločase a přidáme ještě dva, protože bylo cítit to napětí v týmu. Fakt v prvním poločase jsme to moc chtěli otočit, dát gól, něčím to zlomit. Lidi nás hnali, super atmosféra, když se to tam pořád v té šestnáctce ochomýtalo. Lidi na to byli nadržení, ale my jim to zase nedali.

Filip Kubala z Ostravy a Dominik Kostka z Boleslavi.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak teď vidíte ten souboj o čtvrté místo, o které jste přišli a nemáte ho ve svých rukou?

Pořád stejně. Jsou před námi ještě tři zápasy. Venku sice máme Spartu a Plzeň a doma Slovácko, ale může se stát cokoliv. Samozřejmě, dnešní výsledek nám vůbec nepomohl, protože se Boleslav dostala před nás o dva body, takže dá se říct… Dá se říct, už to nemáme ve svých rukou, ale pořád máme tři zápasy a když je vyhrajeme, tak nevěřím, že Boleslav všechny tři vyhraje. Musíme každý zápas hrát, jako by to byl náš poslední, třeba zápas o titul. Jestli tu chceme přivést Evropu, čtvrté místo tak v těch třech zápasech musíme na hřišti nechat úplně všechno a je jedno s kým hrajeme.

Nesvazovalo vás to, že už máte k té Evropě blízko?

Nemyslím si. My už to máme poněkolikáté tuto sezonu, že fakt držíme pozici, pomůžeme si o bod a ti soupeři pod námi nevyhrají, takže zase máme tu příležitost. Možná to bude tím, že tým nemáme tak zkušený, hráči jsou tu mladší, neprošli jsme nějakými velkými kluby. Víme, jak hrát, jak se o to porvat, ale pořád ten mladý tým musí být dravý, musí jít za tím a musíme to tři zápasy urvat za každou cenu, i když jsme to dnes nezvládli bodově.

Takács otevřeně o zranění: Hodně pádů, motivací Bořil i babička. Co Baník a dál?

Čeká vás Sparta a Plzeň, ale v této sezoně jste ani s jedním ze tří nejlepších českých celků neurvali ani bod… Nemáte to v hlavách?

Kdy jindy, než teď bychom měli něco urvat? Můžeme si říkat, co chceme, říkám si každý zápas, že si ty góly šetřím na poslední zápasy a vybojujeme Evropu. Proč ne? Dneska zase se to nepovedlo, mrzí mě to. Už i ta tyčka byla taková zlomová v tom, že tam v zásadě nespadne ani ho*no, ale pořád to jsou tři zápasy. Můžeme urvat čtyři body a může to stačit, můžeme urvat šest bodů a budeme tam, nikdo neví. Je to o tom, že ti fandové si tu Evropu zaslouží a my ji tady musíme přivést za každou cenu.

Teď ale na vás byli naštvaní a po utkání jste si to vyříkávali.

Byl bych také naštvaný, kdybych šel na fotbal, hráli jsme o Evropu a nedali gól. Kdo by nebyl. Když jdu na nějaký jiný sport, chodil jsem na hokej na Třinec, tak euforie, ty emoce, to bylo neuvěřitelné. Vím, že ti lidé tady to chtějí zažít, já jim to chci dát a o to více mě mrzí, že jim nemohu přispět ani těmi góly.