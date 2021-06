„Konec přišel náhle, vůbec jsem s tím nepočítal. Ještě před nedávnem jsem podepisoval novou smlouvu,“ říká pětatřicetiletý bývalý reprezentant.

V Ostravě během třech a půl let odehrál 107 utkání. „Mrzí mě, že v Baníku končím, ale na druhé straně fotbalový život je takový a já se těším na další angažmá, na novou výzvu ve Zlíně. Je to pro mě obrovská motivace a jsem plný odhodlání. Zase mám v sobě oheň, rozpálilo se to ve mně,“ dodává Martin Fillo.

Takže váš konec v Ostravě byl krokem ze strany klubu?

To ne. Zlín prostě hodil laso, já si sedl s vedením i trenérem a dopracovali jsme se k tomu, že pro mě bude lepší, když nabídku využiji.

Bylo argumentem, že byste nedostával už takový prostor?

Žádné argumenty nepadaly. S vedením i trenérem Baníku mám skvěle vztahy, bavili jsme se na rovinu a jsme si vědomi, že minutáž v závěru sezony už nebyla taková. Věděl jsem tak, že k nějaké debatě bude muset dojít, ale nečekal jsem, že přijde zároveň nabídka ze Zlína. Když jsme si sedli, zhodnotili to, tak jsme se dopracovali k tomu, že bude lepší, abych nabídku přijal.

Bylo pro vás překvapením, že Baník vás je ochotný pustit?

Celkově to bylo překvapení. Ale tohle je fotbalový život, hráči přichází a odchází. Tak to je. Víc k tomu nemám, co říct.

Znáte důvody, proč jste v závěru sezony už tolik nehrál?

Nevím. K tomu bych se už nevracel. Jsem rád, že jsem v Baníku odehrál přes sto zápasů, pod každým trenérem jsem nastupoval, co to šlo, až poslední měsíc jsem přestal hrávat. Bohužel, tak to někdy je, konkurence v Baníku je velká.

Jak budete vzpomínat na těch tři a půl roku v Baníku?

Musím říct, že se mi to vrylo pod kůži, protože zážitky s Baníkem byly hrozně intenzivní. Určitě to dělá kulisa a vůbec prostředí, kdy v Ostravě to fotbalem prostě žije. A já to také dost prožívám, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, dost si to beru domů, že nad fotbalem přemýšlím. A v Ostravě k tomu mají podobný přístup. A to se mi líbilo. Do Baníku jsem přišel v polovině sezony a první půlrok byl strašně těžký, protože tým se dával dohromady a výkony nebyly ideální, ale nakonec jsme splnili cíl v podobě záchrany ligy. V dalších letech už to bylo lepší. Na některé zápasy budu ale vzpomínat celý život, odnáším si spoustu krásných zážitků a také mezilidských vztahů. V Baníku mám hodně kamarádů, takže krásné angažmá.

Který zápas nebo zážitek byste vypíchl, jako ten top?

Určitě památný zápas se Spartou, který jsme museli vyhrát, abychom se zachránili a nakonec ho rozhodl Milan Baroš v 85. minutě. Byly to hrozné nervy, vyprodaný stadion, ale výhra 3:2 byla nádherná. Pamatuji si, že z Plzně přijela celá rodina, i známí ze Slovenska a říkali, že je to mazec. I pro ně to byl jeden z top zážitků. Nebo utkání se Slavií a výhra 2:1, byť jsme hráli v deseti. Stejně tak finále poháru. Když jsem nastupoval a viděl celou tribunu plnou baníkovců, tak to bylo neuvěřitelné. Je toho spousta, pro mě to bylo intenzivní a krásné.

Utkání 9. kola první fotbalové ligy FORTUNA:LIGA, FC Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice, 15. září 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Milan Baroš a Martin Fillo.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Co vás asi mrzí je, že se nedostavil ten bonbonek v podobě evropských pohárů, viďte?

To víte, že ano. Mně se to už stalo v Příbrami, kde jsme hráli do posledního kola o poháry a skončili jsme pátí, pak v Teplicích jsme v jedné sezoně také se umístili na páté příčce, když jsme si to zkazili posledním zápasem. V Baníku jsem o tom snil, že si je zahraju, byla tam sezona, kdy jsme měli dva mečboly, bohužel ani finále poháru, ani play-off proti Boleslavi nevyšlo. To bylo bolestivé, ale pořád jsem doufal, že v další a další sezoně to vyjde a uděláme to. Bohužel se to nepovedlo.

Baník si od uplynulé sezony hodně sliboval, stejně tak od trenéra Luboše Kozla, ale nevyšlo to. V čem vidíte důvody neúspěchu, že tým skončil až osmý a Luboš Kozel byl v průběhu ročníku odvolán?

Samozřejmě se sezonou panuje nespokojenost, protože jsme si představovali my jako hráči, trenéři, vedení i fanoušci lepší umístění. Přece jen v Baníku jsou nejvyšší ambice, což je dobře. Sám jsem si to analyzoval, ale už se v tom nechci patlat. Přede mnou je nové angažmá a tuto sezonu už nechci řešit.

Ve Zlíně jste podepsal na dva roky, takže chuť to fotbalu evidentně máte…

Kdybych neměl, tak bych to nepodepisoval. Chuť mám obrovskou. Je to dvouletá smlouva, já se zdravotně cítím skvěle, fyzicky také, pod novým trenérem i kondičáky, kteří nedávno přišli, měly tréninky grády. Cítil jsem se, jako dlouho ne. Bohužel jsem to nemohl v posledním měsíci prodat v zápase. Ale teď doufám, že ještě pět let ligu budu hrát a na ten dvouletý kontrakt si věřím.