/FOTOGALERIE/ Střídající Matěj Šín zachránil fotbalistům Baníku Ostrava v sobotním utkání 8. kola FORTUNA LIGY na hřišti Bohemians bod po remíze 1:1. Mladičký záložník a odchovanec slezského klubu odpověděl v 87. minutě na přesnou hlavičku domácího Křapky ze 79. minuty.

Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali na hřišti Bohemians 1:1. | Foto: Deník/Michal Káva

Jako první zahrozil v Ďolíčku Baník. Po čtvrthodině hry se dostal ke hlavičce Buchta, měla solidní razanci, přesto si s ní domácí gólman Jedlička poradil. Na druhé straně si ve 22. minutě naskočil na centr Puškáč a jen těsně minul zadní tyč.

Ve 27. minutě se rozhodl k dalekonosné střele hostující Boula, Jedlička ji dokázal líznout rukavicí na břevno. Trápící se Almási poté z otevřené dorážky zcela minul. Před pauzou to ještě zkoušel z velkého úhlu Kubala, Jedlička byl však pozorný.

Po změně stran se toho moc nedělo. Až do 79. minuty, kdy domácí Hrubý zakroutil standardku na hlavu Křapky, který otevřel skóre zápasu. Baník zachránil v 87. minutě střídající Šín, jenž se po pouhé minutě na hřišti trefil přesně k tyči z hranice šestnáctky.

„V první půli jsme byli jasně lepší, chyběl tomu jen gól. Ve druhém poločase jsme udělali několik chyb, soupeř se dostal do tlaku a šel do vedení poté, co jsme zaspali při standardce. Naštěstí se nám ještě po dobrém střídání podařilo vyrovnat. Máme první bod zvenku, počítá se,“ řekl pro O2TV Sport trenér Baníku Pavel Hapal.

8. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 16. 9. 2023)

Bohemians – Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 79. Křapka – 87. Šín. Rozhodčí: Rouček – Hájek, Leška. ŽK: Puškáč, Prekop, Matoušek – Boula, Almási, Kubala, Ndefe. Diváci: 6079.

Bohemians Praha 1905: Jedlička – Hůlka, Křapka, Hybš – M. Dostál, R. Hrubý, Jánoš (65. Köstl), Kovařík – Smrž (78. Beran) – Prekop (90+6. Kozák), Puškáč (46. Jan Matoušek). Trenér: Veselý.

FC Baník Ostrava: Letáček – Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo (86. Madleňák) – Boula (86. Šín) – Buchta (86. J. Juroška), Rigo, Ewerton (90+2. Tetour) – Almási, Kubala (72. Tanko). Trenér: Hapal.