/FOTOGALERIE/ To tady ještě nebylo! Trenér ligových fotbalistů Baníku Ostrava má anglického asistenta. Stal se jím Danny Searle, někdejší šéftrenér akademie West Hamu United, který naposledy působil jako hlavní kouč irského Waterfordu FC.

Novým asistentem trenéra fotbalistů Baníku Ostrava se stal Angličan Danny Searle. Fotogalerie je z červencového soustředění Baníku v Polsku. | Foto: FC Baník Ostrava

„Jsem přesvědčen o tom, že Danny Searle pro nás bude obrovským přínosem,“ uvedl pro web klubu sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško, který nového člena realizačního týmu zná ještě ze svého působení ve West Hamu United.

„Když mi Luděk Mikloško popsal, o jaký klub se jedná, neváhal jsem. Je to pro mě skvělá příležitost a moc se na práci v Baníku Ostrava těším,“ prozradil pětačtyřicetiletý Danny Searle.

„Když jsem se dozvěděl o jeho zájmu pracovat mimo ostrovy někde v Evropě, mojí první myšlenkou bylo získat jej pro Baník. Znám jeho odborné předpoklady, navíc máme v týmu mnoho anglicky mluvících hráčů, takže jeho přítomnost v realizačním týmu výrazně usnadní komunikaci s touto dnes už opravdu početnou skupinou hráčů,“ vysvětlil Luděk Mikloško s tím, že Danny Searle má i zkušenosti z působení v londýnské Chelsea.

„Je to nesmírně pracovitý trenér, velký odborník, vystudoval profilicenci UEFA, určitě bude mít jako člen realizačního týmu mnoho co nabídnout,“ konstatoval Luděk Mikloško.

Po třech letech v italském Interu Milán se do Baníku Ostrava vrací osmnáctiletý záložník Samuel Grygar.Zdroj: FC Baník Ostrava

I v hráčském kádru Baníku došlo k rozšíření. Po třech sezonách v italském Interu Milán se na Bazaly vrací osmnáctiletý odchovanec a mládežnický reprezentant Samuel Grygar. Talentovaný záložník, který vloni vyhrál italskou ligu juniorských celků Primavera, uzavřel v Baníku čtyřletý kontrakt. Protože byl ještě pod smlouvou, ostravský klub ho po dohodě s Interem vykoupil.

„Sam přichází po třech letech v italském fotbalovém prostředí, ve kterém absolvoval i řadu tréninků s prvním týmem Interu, takže už nabral i zkušenosti na opravdu špičkové úrovni. Máme s ním dlouhodobé plány. Splňuje dva důležité atributy naší letní přestupové strategie, tedy že je mladý a velmi perspektivní. A samozřejmě je tu přidaná hodnota v tom, že to je baníkovec. Dáme mu čas na to, aby si zvykl a samozřejmě ho postupně chceme zabudovávat,“ řekl šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava Luděk Mikloško.

„Po mé poslední sezoně v Interu jsme s agentem začali řešit, co bude dál. Hned když mi řekl, že o mě má velký zájem Baník Ostrava, bylo rozhodnuto. Takovou nabídku jsem nemohl odmítnout,“ vysvětlil Samuel Grygar. „Mou osobní motivací bylo už odmalička to, že jsem chtěl hrát za A-tým v klubu, který mě vychoval. A teď se mi to může splnit,“ svěřil se mladý talent.