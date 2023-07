/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kádr je kompletní, hotový, čeká se už jen na jedno jméno, které by ho mohlo ještě doplnit. Srdjan Plavšič by se v nejbližší době měl rozhodnout, zda se vrátí do ostravského Baníku. „Je to jen na něm,“ řekl při čtvrtečním setkání s fanoušky na Bazalech sportovní ředitel FCB Luděk Mikloško.

Atmosféra na Bazalech při debatě vedení Baníku Ostrava s fanoušky. | Video: David Hekele

Bývalý brankář popsal situaci okolo sedmadvacetiletého srbského křídelníka už ve středu na tiskové konferenci. „My zájem máme, ale není to jen o něm. Je to o agentovi i jím samým, jeho touhou bylo zahraničí. Čekáme, jestli se s někým dohodne, věřím ale, že kdyby se nedohodl, byla by velká naděje, že skončí u nás,“ prohlásil Mikloško.

O den později nic víc neřekl. „Dneska je to jen na něm,“ prohodil jen. Jiné to bylo u majitele Baníku Václava Brabce, který pár vět k balkánskému šikulovi na Bazalech ztratil.

„Já se na to jméno ptám, zajímá mě. Asi se budu opakovat, ale myslím si, že za tu dobu, co jsem v Baníku, byl Plavšič jedním z nejlepších fotbalistů, ne-li nejlepší, kterého jsme tady měli. Samozřejmě je nad naše poměry, jen díky nějakým dohodám, a že jsme prodali Tijaniho, tak máme dveře otevřené a takové právo první noci. Pakliže neodejde do zahraničí, měl by skončit v Baníku,“ prozradil Brabec.

„Sám nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, ale uvidíme. Myslím si, že se to rozhodne nejpozději do konce tohoto týdne. Pak už budeme vědět. Ale i když to nedopadne, tak se nic neděje, protože jste viděli, že máme hráčů dost, a trenér i Luděk říkají, že jsou kvalitní. Teď dostanou možnost se o to pobít, konkurence v týmu je,“ pokračoval šéf slezského klubu.

VIDEO: Hymna i vyvolávání majitele Baníku. Jaká byla kulisa debaty na Bazalech?

Plavšič je k mání od minulého týdne, kdy se dozvěděl, že v pražské Slavii, kde má ještě na rok smlouvu, s ním pro novou sezonu nepočítají. V Ostravě odehrál 24 ligových zápasů s bilancí pět branek a stejného počtu nahrávek.

Brabec čtvrteční akci uvítal. „Těšil jsem se, protože příchodů bylo tolik, že jsem se na některé hráče mohl podívat, jak vypadají. Oni se totiž pletou. Všimněte si,“ rozesmál publikum.

Naopak prakticky hotová a jasná situace je okolo Brazilce Cadua, který v Baníku od loňského září hostoval, ale po sezoně se vrátil do Plzně. „Tady už asi žádná šance není, protože Plzni se zranil hráč na jeho postu. A trenér je s ním spokojený,“ prozradil fanouškům Luděk Mikloško.