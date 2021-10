Každý fanoušek starší osmnácti let může v rámci tohoto programu získat pamětní baníkovskou šálu. Stačí k tomu jediné. Navštívit v průběhu oslav, které budou v příštím roce završeny, čtyřikrát krevní centrum FNO, darovat svou krev a své návštěvy v krevním centru evidovat ve speciálním průkazu, který Baník k této příležitosti připravil a který každý dárce v krevním centru získá.

Baník tímto způsobem reaguje na aktuální nedostatek krve, ale zároveň symbolicky zahajuje program Baníkovská krev, který je součástí oslav 100 let založení klubu a který poběží až do ukončení oslav.

Každý fanoušek modro-bílých barev, který v příštím týdnu (od pondělí 11. října) navštíví krevní centrum FNO, daruje svou krev a přihlásí se zde také do programu Baníkovská krev, získá od klubu zdarma vstupenku na ligové utkání proti Slovácku (hraje se v sobotu 16. října).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.