Slezané budou bojovat o první body do tabulky. Na ty na úvod soutěže nedosáhli v Jablonci, kde po sympatickém výkonu prohráli 0:1 pozdním gólem střídajícího Pilaře.

„Máme co napravovat z utkání v Jablonci a chceme to odčinit. Hlavně musíme využívat šance, měli jsme jich několik, ale neproměnili jsme žádnou a za dojem se body nedávají,“ prohlásil jeden z koučů Baníku Tomáš Galásek.

„Zlín bude těžký soupeř, prohrál také jako my 0:1 (se Slavií), také bude chtít zabodovat. Jsme připraveni na to, jakým stylem Zlín bude hrát, nacvičovali jsem na to určité herní situace a věřím, že to přeneseme i na hřiště,“ dodal Tomáš Galásek.

Na tribuny se vracejí fanoušci. Kapacita stadionu je po dalším částečném rozvolnění už 7500 diváků. U vstupu je však nutné prokázat svou bezinfekčnost. „Je pozitivní, že můžou přijít fanoušci ve větším počtu a jsem přesvědčen, že nám pomůžou,“ uzavřel Tomáš Galásek.

Zlín má v kádru mnoho bývalých hráčů Baníku, a tak se očekává velká bitva. Naposledy angažovali Ševci obránce Filla, záložníka Hrubého, na hostování přišel také další středopolař Reiter. S těch, kteří už nějaký pátek ve Zlíně hrají, je třeba zmínit Poznara, Fantiše, Hlinku a Procházku.

DOMÁCÍ PREMIÉRY BANÍKU

2021/2022: Baník – Zlín ?:? (neděle 1. srpna 2021)

2020/2021: Baník – Č. Budějovice 2:2

2019/2020: Baník – Liberec 1:2

2018/2019: Baník – Jablonec 1:0

2017/2018: Baník – Slavia 0:0

2016/2017: Baník – Třinec 2:1 (F:NL)

2015/2016: Baník – Mladá Boleslav 2:2

2014/2015: Baník – Teplice 1:1

2013/2014: Baník – Mladá Boleslav 2:1

2012/2013: Baník – Slavia 2:2

2011/2012: Baník – Teplice 3:4

Fotbalistům Baníku Ostrava se podařilo za posledních deset let vstoupit doma do nejvyšší soutěže pouze dvakrát vítězstvím. V roce 2018 porazili 1:0 Jablonec, v roce 2013 přehráli 2:1 Mladou Boleslav. Pětkrát remizovali a dvakrát prohráli. V sezoně 2016/2017 úspěšně bojovali o návrat mezi elitu ve druhé lize.