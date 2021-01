Jak vnímáte Baník v podzimní části, a to i vzhledem k tomu, že na necelé dva týdny skončil v karanténě?

Podzim Baníku se dá rozdělit na dvě období. V tom před karanténním to nebyl Baník, jak by si ho fanoušci a lidé v klubu přáli vidět. Chyběly výsledky a ani výkony nebyly dobré. Po karanténě přišlo derby s Opavou, která první poločas hrála velmi dobře. Baník přežil penaltu, přišel zlom a v dalších zápasech i body. Najednou podával koncentrované výkony, byl aktivní po ztrátě míče. Bylo vidět, že hráči na trávníku komunikují, tým získal tvář. Pokud Baník zvládne i dvě dohrávaná utkání z podzimu, posune se k absolutní špičce.

Jde vidět na hře Baníku rukopis trenéra Luboše Kozla?

Nevím, jakou herní tvář chce vidět vedení, do klubové kuchyně nevidím. Na hře se ale dají vypozorovat návykové věci, automatizmy, které se získají tréninkem. Rukopis trenéra Kozla vidím.

V poslední době se hodně mluvilo o odchodu stopera Patrizia Stronatiho. Ten nakonec ale zůstává, jak to vnímáte?

Je to signál toho, že Baník se zaměřuje na výsledek. Má chuť se dotáhnout na čelo, případně se pokusit o poháry. Stronatimu je šestadvacet. Letošní, maximálně příští sezona je poslední, kdy se může někam posunout. Zachytil jsem zájem Lechu Poznaň a maďarského Puskas Academy, což možná nejsou pro fanoušky fotbalově známé destinace. Jedná se ale o kluby, které patří ke špičkám ve svých zemích, hrají poháry. Mají vynikající zázemí, hlavně pak Maďaři. Pro hráče to může být zajímavé angažmá i po finanční stránce.

Jistě máte poměrně přesný přehled o platech. Prozradíte částky?

Platy se u nich pohybují okolo 20 tisíc euro měsíčně (asi 500 tisíc korun). Stronati může nyní zažívat zklamání, že nedostal svolení k odchodu. On se s tím ale vypořádá, je to rváč. Liga se rozjede a opět bude chtít vyhrát každý zápas. Nemyslím si, že ze strany Baníku by šlo o kalkul, aby vyšponoval cenu. Ta se pohybuje okolo 500 až 700 tisíc euro (13 až 18 milionů korun). V nejbližší době se nebude nějak dynamicky snižovat, ani zvyšovat.