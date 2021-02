Ten byl oproti předešlým zápasům ohledně ofenzivy odvážnější. V prvním poločase poslal do hry dva čistokrevné útočníky (Zajíc, Šašinka) a to přineslo úspěch. Slezané byli aktivnější, nebezpečnější, dominantnější na míči a odměnou jim byly dvě branky z vybojovaných penalt. Obě proměnil Brazilec De Azevedo.

„Zrovna v týdnu jsme se bavili o tom, že jeho výkony šly oproti podzimu dolů. No a on teď zahrál výborně a podpořil to i góly, což je pro nás jen dobře,“ vykládal Kozel. Ostravané v první půli Severočechy přehrávali, přesto inkasovali. A to z kopačky Kubisty, který se prosadil po autu povedenou přízemní ranou z úhlu.

„Vedli jsme zaslouženě. Ty penaltové fauly jsme si vynutili, přišly po pěkných akcích. Nešlo vyloženě jen o chyby Jablonce, udály se s naším přispěním. To je třeba vzít v potaz. Hlavně té druhé penaltě předcházela krásná přihrávka za obranu,“ pochvaloval si Kozel pas Jánoše na následně podraženého Filla.

Ve druhém poločase se Baník zatáhl, téměř rezignoval na aktivní hru směrem dopředu, když už ani jednou nevystřelil mezi tři tyče. „I díky tomu průběhu jsme už nechtěli udělat chybu, ale asi jsme zalezli až moc,“ uznal Kozel. „Soupeř si vynutil penaltu, při které nás podržel Lašty,“ připomněl Kozel situaci ze 62. minuty.

Co se přesně stalo? Při divokém pokusu o odkop trefil Šašinka ve vlastní šestnáctce spodní část Holíkovy kopačky a přesný sudí Berka pískal již třetí pokutový kop. K tomu se postavil Kratochvíl, kterého vychytal kapitán Laštůvka. "Při rozběhu jsem se rozhodoval, na kterou stranu půjdu. Nakonec jsem ji trefil,“ líčil Jan Laštůvka. Jablonec měl i nadále územní převahu, poctivě bránící Baník už ale Radův tým do šance nepustil.

„Ve druhém poločase to bylo daleko více soubojové a jsem rád, že jsme tři body uhájili. Oproti poslednímu výsledku z Českých Budějovic, kde jsme prohrát neměli, teď přiznávám, že tahle výhra je naopak šťastná,“ prohlásil férově Kozel.

Posun na šesté místo ho potěšilo. „Z dlouhodobého hlediska je fotbal vždy spravedlivý. Je potřeba brát také v potaz, na jakých terénech se teď hraje. I tohle dělá velkou roli. Tam, kde nyní jsme, aktuálně patříme. A to s ohledem na ostatní týmy. Nejsme s tím ale spokojeni, chceme se dostat ještě výš,“ uzavřel Luboš Kozel.

Další body do ligové tabulky budou moci přidal Ostravané v sobotu od 14 hodin, kdy se představí na hřišti nováčka z Pardubic. Výsledek z prvního měření sil v této sezoně by určitě brali, vždyť doma ve 4. kole nováčka nejvyšší soutěže porazili 3:0.

ZAJÍMAVOSTI Z KUCHYNĚ BANÍKU PO JABLONCI

– doma vyhráli pod trenérem Lubošem Kozlem čtvrté utkání z šestnácti. Předtím se jim to podařilo proti Liberci (1:0), Bohemians (1:0) a Pardubicím (3:0).

– zaznamenali poprvé v utkání tohoto kalendářního roku více než jeden gól. Naposledy se jim to povedlo 15. 12. 2020 v Mladé Boleslavi (3:1).

– doma dali v prvním poločase více než gól naposledy 5. 10. 2019 proti Zlínu. Tehdy pod koučem Bohumilem Páníkem skórovali hned čtyřikrát (4:0).

– brazilský záložník Dyjan Carlos De Azevedo proměnil v sezoně všech pět penalt a s osmi trefami je nejlepším střelcem týmu. Ke klubovému rekordu využitých pokutových kopů v řadě v historii mu však ještě hodně chybí. První je Jiří Klement (21) z let 1970 až 1976, druhý pak Václav Daněk (20) z let 1986 až 1988.

– gólman a zároveň kapitán Baníku Jan Laštůvka je i ve 38 letech lídrem Slezanů. V sezoně čelil pěti penaltám, dvě zlikvidoval. Lepší už jsou jen Nita ze Sparty (3/4) a Nemrava ze Slovácka (2/4). Ve vtipu by se dalo říct, že to „Lašty“ umí na obě strany. Při slezském derby v Opavě skákal Žídkovi na levou stranu, s Jabloncem zvolil při zakončení Kratochvíla pravou. Překonali ho naopak Stanciu (Slavia – 0:1), Kliment (Slovácko – 1:2) a Poznar (Zlín – 1:1).