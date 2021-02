Přestože je to už více než týden, kdy odehráli svěřenci trenéra Luboše Kozla mistrovské utkání nejvyšší soutěže, na Bazalech bylo i v posledních dnech živo. Samotný šéf Baníku Václav Brabec musel reagovat na věci okolo (ne)námluv s koučem Pavlem Vrbou, který má za sebou úspěšnou premiéru ve Spartě po vybojovaném vítězství 3:2 v Olomouci.

Ostravský boss znovu potvrdil, že s Vrbou nejednal a Kozel má nadále jeho důvěru. Ta ale nemůže trvat věčně. Zvlášť, když Baník ztrácí jeden bod za druhým. Další klopýtnutí by hlavně Kozlovi, ale také hráčům, ještě více ubralo na kreditu, který není už teď nikterak vysoký. Co hůř, v neděli nepřijede do Vítkovic třetí Jablonec jen na výlet.

„Jablonec je kvalitní soupeř, kterému se výsledkově daří a je v psychické pohodě. Nicméně si myslím, že je v našich silách s ním hrát vyrovnaně. Jdeme do toho s vůlí uspět,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel před duelem, který začne ve 14 hodin.

„Jablonec má zkušené mužstvo s řadou zkušených hráčů, a pokud mají výsledky, hrají uvolněně, jsou klidní a silní na míči a umí si počkat na tu svou šanci. Ale stejně tak mají i své slabiny a jejich zápas se Slavií nám něco ukázal. Jsem rád, že jsme po dlouhé době měli normální týden, měli jsme čas dobít baterky a doufám, že se to na nás projeví pozitivně,“ dodal Luboš Kozel, který doma vyhrál s Baníkem pouze tři z patnácti zápasů.