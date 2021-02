„Nejsem spokojen s bodovým ziskem a s ofenzivní fází, která nás limituje. Ale myslím, že kdo se na to dívá a porovnává s loňským jarem, musí vidět rozdíl ve způsobu hry. A v tom, jak je mužstvo aktivní a jak se snaží soupeři konkurovat v náročnosti. V tom jsme se určitě posunuli,“ prohlásil Kozel po nedělní porážce 0:2 s Plzní.

Slezané měli ideální možnost po dlouhé době porazit soupeře patřícího v tuzemsku k těm nejzvučnějším. Viktorie se totiž v letošní sezoně trápí. Ve Vítkovicích však zvítězila zaslouženě, především ve druhém poločase Baník místy až drtila.

„Jsem zklamaný, protože jsme chtěli proti Plzni uspět. V prvním poločase to bylo naprosto vyrovnané utkání. Obě mužstva se snažila hrát, kombinovat, nebylo tam tolik nakopávaných míčů jako v předešlých zápasech,“ vykládal Kozel.

„Snažili jsme se být aktivní v defenzivní fázi, napadat soupeřovu rozehrávku. Docela se to dařilo. Rozhodl však úvod druhé půle, kdy nás Plzeň zatlačila. Mrzí mě, že jsme nevystřídali. Už to bylo připravené Přišel však rychlý aut a gól. Střídající hráči nám sice pomohli, ale Plzeň si to pohlídala a v závěru přidala druhou definitivní branku,“ dodal Luboš Kozel.

Ten nevylepšil svou už tak bídnou domácí bilanci. Baník pod jeho vedením vyhrál na vlastním hřišti pouhé tři zápasy z patnácti! (Pardubice 3:0, Bohemians 1:0, Liberec 1:0). Třeba Plzni ve třech duelech nedal tým ani gól.

Baník se nyní chystá na venkovní utkání v Českých Budějovicích. Na jihu Čech půjde v páteční předehrávce 18. kola FORTUNA:LIGY o souboj devátého se šestým. Naposledy se oba týmy střetly koncem srpna loňského roku, kdy Ostravané zachraňovali v závěru remízu 2:2.

Baník doma pod Kozlem

Baník – Plzeň 0:2, Baník – Liberec 1:0, Baník – Slovácko 1:2, Baník – Sparta 0:0, Baník – Olomouc 1:1, Baník - Bohemians 1:0, Baník – Slavia 0:1, Baník – Pardubice 3:0, Baník – Č. Budějovice 2:2, Baník – Plzeň 0:0, Baník – Slavia 1:3, Baník – Slavia 2:2, Baník – Plzeň 0:2, Baník – Ml. Boleslav 2:3, Baník – Jablonec 1:1.

Bilance: 15 zápasů, 3 výhry, 6 remíz, 6 proher, skóre: 15:19.