Ačkoli má takřka dva metry, nedělá mu problém technika s míčem, schopnost utéct obránci, nebo dřít a bojovat. Prostě komplexní fotbalista. „A proto tady je,“ má jasno trenér Ondřej Smetana, muž, který v minulosti sám trápil svou 200 centimetrů vysokou postavou ligové obrany.

Ale zpátky k Almásimu. „Na svou výšku je silný a bude ještě silnější. Na tom pracujeme a doufám, že se to brzy projeví. Je rychlý, technický, umí podržet míč i jít do tahu, dát gól, proto je tady, má místo v sestavě i důvěru,“ říká Smetana.

Zároveň ale upozorňuje, že další po šanci hladoví borci čekají v závětří. „Je tam připravený Klímič (Jiří Klíma), Tomáš Zajíc má těžší pozici, ale konkurence byla potřeba,“ ví. „Ještě Lacovi chybí góly, ale ty bude dávat. Když ho vidím na tréninku, tak je to jen otázka času,“ je přesvědčený kouč Baníku.

Ve vyskautování někdejšího hráče Senice, Ružomberoku, nebo naposledy ruského Achmatu Groznyj si Smetana pomáhal všelijak. „Pan majitel věděl, že bude muset investovat do týmu a objevil se Laco. Pro klub, jako je Baník, to byla určitě zásadní investice, takže za výběr musela přijít zodpovědnost," hlásí Smetana.

„Tím ale, že jsem hrál na Slovensku, tam pár kontaktů mám a všude, kam jsem volal, jsem slyšel jen samá pozitiva. Ve všech ohledech. Až jsme si říkali, že je to dost podezřelé,“ usmívá se Smetana.

„Vše vyhovuje, ať po charakterové, nebo fotbalové stránce. Když jsem ho pak viděl na InStatu, pak i jednání s jeho agenturou, vše bylo na profi úrovni. To byl signál, že takový hráč má do Baníku přijít. A to platí i pro další kluky, kteří nás posílili,“ dodává trenér.

Klíčový byl pro něj i Almásiho zájem do Baníku přijít. „Spousta hráčů uvažovala, přemýšlela, natahovala, ale když jsem se ozval jemu, tak okamžitě tu chtěl jít. Baník byl pro něj velká značka,“ podotýká Ondřej Smetana, který má s Almásim mnohdy opačné starosti, než jsou s hráči obvyklé.

„Často ho musím ze hřiště po tréninku stahovat, protože by furt střílel, pracoval, investoval do sebe. Klobouk dolů, jak to má v hlavě nastavené. Ale to má většina našich kluků, takže s tím nemáme problém,“ má jasno Smetana.