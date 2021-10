„Každý mladý hráč sní o tom, dostat se do reprezentace. Ano, už jsem byl v mládežnických kategoriích, ale tohle je o něčem jiném. Na sraz se těším. Bude tam pro mě vše nové. Čeká mě ta klasická oťukávaná. Po pár dnech by to ale mělo být v pohodě,“ podotkl Almási před kvalifikačními zápasy o postup na MS 2022 v Rusku (Kazaň, 8. 10.) a Chorvatsku (Osijek, 11. 10.).

„Velmi mě těší, že je moje jméno v nominaci. Uvidíme, jestli dostanu příležitost. No už teď je to pro mě obrovský zážitek,“ přiznal Almási, který se již několikrát objevil mezi náhradníky. Nyní už se dočkal. „Říkal jsem si, že jsem mladý, mám čas, ale pokud na sobě budu tvrdě pracovat, tak bych se mohl dočkat. Když jsem dostal pozvánku, rozbušilo se mi srdce,“ přiznal Almási.

Jak na něj působí tlak? „Nevnímám ho. Člověk si ho dokáže vytvářet sám na sebe. Už jsem se to naučil zvládat a vůbec si ho nepřipouštím. Na sraz se těším. Jedu na něj s tím, že se chci ukázat v co nejlepším světle. Dokázat, že si pozvánku zasloužím. Ostatní věci mě nezajímají,“ prohlásil rázně Almási, který byl vyhlášen v české lize nejlepším hráčem za měsíc září.

V Baníku se trefil v posledních čtyřech zápasech (v Liberci 2:0, s Bohemians 4:1, v Olomouci 1:1, v Teplicích 2:1). „Z angažmá v Baníku mám dobrý pocit. Město pořádně žije fotbalem. Na zápasy chodí mnoho lidí, a to ať hrajeme doma nebo venku. V poslední době se mi daří, což je díky tomu, že si to fotbalově užívám. Zásluhu na tom mají fanoušci, ze kterých cítím, že mě mají rádi. To mě těší a posouvá dopředu. Budu se snažit, aby mě měli rádi co nejdéle,“ usmál se Almási.

Jako další plus vnímá osobu trenéra Ondřeje Smetany. „Je skvělý. Doteď jsem neměl žádného trenéra, který by byl během kariéry vysoký útočník. Sám si prošel mnohými úskalími, která prožívám i já. Přesně ví, co je fotbalistovi mé typologie na hřišti vlastní. Dává mi úkoly, které mi sedí. Ne takové, které bych nebyl schopný plnit,“ dodal Almási.

Baník za něj měl zaplatit přibližně 12 milionů korun. „Všiml jsem si, že média tohle téma řešila. Slyšel jsem, že Baník za éry současného majitele více peněz za žádného jiného hráče nezaplatil. Potěší vás to, zároveň je to ale závazek. Navíc přece všichni dobře víme, jak rychle se hodnota hráče dokáže změnit. Ať už směrem nahoru, nebo dolů,“ uzavřel Ladislav Almási.