Almási byl doteď ve slovenské reprezentaci při nominacích „jen“ náhradníkem. To se nyní změnilo. Důvod je jasný. V Baníku se mu daří. Skóroval v posledních třech duelech, naposledy přispěl gólem k výhře 4:1 nad Bohemians. Předtím zajistil Ostravě bod v Olomouci, kde srovnával v 84. minutě na konečných 1:1. V Teplicích se jednou brankou podílel na vítězství 2:1.

S Almásim je pochopitelně spokojený trenér Ondřej Smetana, zaujal ale třeba také legendu Baníku Václava Daňka. „Nebojí se svádět s obranou hlavičkové souboje, podstatnou část vyhrává, je velice silný v kolmicích dopředu, umí si pokrýt míč tělem, případně přihrát a kombinovat se spoluhráči. A tlačit se do pokutového území, či zakončení,“ prohlásil pro Deník Václav Daněk.

„V Baníku má dobrou minutáž. Pravidelně hrává, ukazuje se v dobrém světle,“ řekl pro sport.sk bývalý slovenský reprezentant Róbert Vittek. „Neočekávám, že by šel v jednom nebo druhém zápase do hry od začátku, spíše to bude od trenéra Tarkoviče taktické řešení v průběhu těch utkání,“ dodal Róbert Vittek, který odehrál v národním týmu Slovenska během patnácti let 82 zápasů a vstřelil 23 branek.