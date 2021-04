V Liberci jste podali dobrý výkon, na výhru to ale nestačilo. Je tedy bod málo?

Za normálních okolností by to v Liberci nebylo špatné, ale s ohledem na průběh zápasu je bod málo. Liberec tahal za kratší konec. V prvním poločase jsme dali po centru gól, rozhodčí ale krátce předtím pískl penaltu. Přesto jsme pořád měli obrovskou výhodu, ale nakonec nedali ani pokutový kop. Přitom by bylo skvělé, kdybychom šli před půlkou do vedení. V druhém poločase jsme byli zodpovědní, koncentrovaní. Byl to od nás týmový výkon, ale zase jsme zklamaní.

Kdyby sudí Zelinka hned nepískal pokutový kop, gól by musel platit. Ovlivnilo vás to?

Byli jsme naštvaní, fotbal ale takové situace někdy přináší. Neovlivnilo nás to, ale mrzelo. Hned jsme si říkali, že musíme pokračovat pořád stejně. Ve druhém poločase jsme zůstali aktivní, vytvořili si i nějaké šance. Největší jsem měl asi já. Měl jsem ji proměnit, místo toho jsem si narazil kostrč. Je to škoda.

V posledních třech mistrovských zápasech jste dali jediný gól. Schází mužstvu ofenzivní talent?

To nechci hodnotit. Nejenom hroťáci, ale všichni hráči odvedli týmový výkon, jen jsme nebyli odměněni. Když takhle budeme pokračovat dál, výsledkově se to projeví. Zajda (Zajíc) i Šáša (Šašinka) byli platní. Je škoda, že nám to tam nepadá. No a když už dáme gól, rozhodčí předtím pískne.

Na poháry ztrácíte dvanáct bodů. To je hodně…

I když je šance jen teoretická, budu věřit do poslední chvíle. Soustředíme se na každý zápas, uvidíme, jak to bude vypadat na konci. Bodový rozptyl je velký, ovšem celý tým se snaží, chceme vyhrávat, jen odměna nepřichází.