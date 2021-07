Ofenzivní záložník, který dřív působil také v Karviné, se blýskl dvěma parádními trefami. Z přímého kopu, a pak po zpětné přihrávce od De Azeveda. „Jo, hezké góly,“ culil se Budínský. „Výhra potěší, je to ale pořád jen příprava, jedeme dál,“ dodal.

Z obou branek měl rodák z Prahy pochopitelně radost. „Taky proto mě myslím Baník bral, góly jsou důležité. Byl to můj první zápas, cítil jsem se dobře. Věřím, že budu na první ligové kolo dobře připravený a bude se nám dařit,“ uzavřel Lukáš Budínský.

OČIMA TRENÉRA (Ondřej Smetana):

„Lukáš je s námi teprve od pátku, takže jsem uvažoval, jestli ho vůbec do zápasu nasadit. Jsem rád, že tam šel a ukázal, co umí. Je silný v rozehře, podržel míč, má výbornou střelu. Je to kvalitní fotbalista, kterého jsme chtěli. Věřím, že do týmu zapadne.“