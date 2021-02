Porazili jste třetí tým tabulky. Jaké je vaše hodnocení?

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první jsme hráli dobře, dali jsme dvě branky. Jablonec neměl šance, tedy kromě toho gólu, který jsme dostali z jejich autu. Druhou půli jsme se zbytečně zatáhli, už jsme vepředu tolik nepodrželi balon a Jablonec byl lepší. Vynutil si penaltu, kterou ale Lašty chytil a tím nás zachránil.

Zápas vám sedl. Na obou gólech jste se výrazně podílel…

Prvně šlo o centr zprava, Šáša si to v šestnáctce dobře pokryl, někdo ho kopl a pískala se penalta. Druhá situace, tam mě krásně našel Jány, já jsem si to zpracoval, Jovovič mě fauloval a Carlos obě ty penalty suverénně proměnil. Není to samozřejmost. Někdy to může být těžké. On zatím dal všechny a přineslo nám to hodně bodů.

Na vaší pravé straně je v mužstvu velká konkurence. Motivuje vás to?

Trenér říkal, že konkurence mi jedině prospěje, proto mi tam přivedl tři hráče. Já bych měl motivaci i bez toho. Chci hrát a podávat co nejlepší výkony.