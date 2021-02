MOL Česká republika, provozovatel druhé největší sítě čerpacích stanic v tuzemsku, se kontraktem s ostravským klubem připojuje k partnerům jako Puma, Radegast, Solaris nebo MM Reality.

„Jsme rádi, že se společnost MOL rozhodla spojit se značkou FC Baník Ostrava. Obě naše značky spojuje vytrvalost, energický a ambiciózní přístup, a věřím, že se tak bude jednat o přínosné partnerství pro obě dvě strany,“ uvedl Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku.

MOL není ve světě sportu žádným nováčkem. Za dobu svého působení v Česku podporoval již ženskou házenkářskou MOL Ligu, basketbalový Nymburk, rally tým Vančík Motorsport nebo tenistku Karolínu Plíškovou. Již pátým rokem spolupracuje s Fotbalovou asociací ČR jako titulární partner MOL Cup.

„Od počátku působení značky MOL v Česku se angažujeme jako sponzor českého sportu, a to týmů i jednotlivců. Chceme pomoci sportovcům a týmům růst a neustále se zlepšovat, stejně jako se o to snažíme my v MOL. Partnerství s Baníkem do naší strategie skvěle zapadá,“ řekl Richard Austen, generální ředitel MOL Česká republika.