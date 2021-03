Ještě před pěti měsíci rozdával úkoly ostravským mladíkům před třetiligovým duelem rezervy Baníku s Vyškovem, nyní chystá áčko vedené kapitánem Laštůvkou do nedělní bitvy na hřišti mistrovské Slavie.

„Půjdeme na evropský tým, co více si přát? Jako hráč bych dal vše za to, kdybych mohl takové utkání hrát. Věřím, že kluci to mají stejně,“ řekl Smetana.

Sám vnímá, že na prvním místě je klub, kterému chce pomoci. „Stojím nohama pevně na zemi. Plně si uvědomuji, v jaké organizaci, s jakou historií a fanouškovskou základnou, jsem. V Ostravě jsem vyrůstal, nadále tady žiju. Mám i mnoho kamarádů, kteří jsou zapálenými fanoušky Baníku, takže vím, co klub pro místní znamená,“ prohlásil Smetana.

„Rozhodně nemíním hazardovat se svým jménem a už vůbec ne se značkou Baník,“ pokračoval Smetana, pro kterého to nebude tak docela premiéra. Při listopadové výhře 4:0 v Příbrami totiž zaskakoval za Kozla, který musel zůstat doma kvůli koronaviru.

S kabinou by prý žádné potíže být neměly. „Věřím, že když po hráčích budu chtít věci, které jsou správné, přinášejí výsledky i dobré výkony, tak s tím nemůže být žádný problém. Hráči jsou profíci. Vždy jsem po nich chtěl, aby příprava i naše hra dávala všem smysl. Teď to nebude jiné,“ prohlásil Smetana, který odehrál v nejvyšší české soutěži za Liberec a Slovácko 52 zápasů, v nichž vstřelil 7 gólů.

Současnou pozici bere s velkou pokorou. „Ano, je to možná krůček k tomu, abych se jako trenér prosadil, teď se ale nepovažuji za ligového kouče. Nejen k nim mám respekt. Vím, jak je to náročná práce, jaký to je tlak. Ostatní trenéři, kteří jsou v lize několik let, jsou na jiné úrovni,“ dodal Ondřej Smetana, který vede první mužstvo Baníku společně s klubovými legendami Václavem Daňkem a Ivo Stašem.