„Mrzí nás, že naše spolupráce končí předčasně a že se asi oboustranně nenaplnila vzájemná očekávání. Ale i takové situace fotbalový život někdy zkrátka přináší," uvedl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku.

"Pepeho jsme přiváděli do herní koncepce minulého trenérského štábu, ale trvale se do základní sestavy neprosadil a mít takového hráče ze zahraničí jen na lavičce není komfortní situace pro klub ani pro hráče samotného," pokračoval Grussmann.

„Prolnulo se to navíc se složitou koronavirovou dobou všemožných zákazů, omezení a lockdownů ve společnosti, které psychické pohodě hráče a jeho adaptaci v cizím prostředí asi také moc nepřidaly. Ale rozcházíme se korektně a věřím, že v dobrém, a my přejeme Pepemu hodně štěstí v jeho další fotbalové kariéře,“ dodal Alois Grussmann.

Od Meny si v ostravském klubu hodně slibovali. Také fanoušci věřili, že by mohl týmu pomoci. Navíc se uvedl dobře. Poprvé dostal šanci v přípravném utkání s druholigovým Blanskem a hned po pěti minutách na hřišti skóroval. Podílel se tak na jasné výhře 4:1.

„Je to hráč, který je pohyblivý, pracovitý, silný na míči a neustále se cpe do koncovky. Brzo mu to taky přineslo branku. A určitě mu to pomůže, aby se rychleji adaptoval. Celkově jsem s výkonem i výsledkem spokojený,“ pochvaloval si 9. října 2020 tehdejší kouč Baníku Luboš Kozel.

Ligovou premiéru si odbyl Mena 7. listopadu 2020, kdy naskočil do druhé půle duelu v Příbrami. Následně dostal čtyřikrát příležitost od začátku, ale trenéři s ním nebyli spokojeni. Jeho minutáž se postupně snižovala, v polovině března letošního roku pak vypadl ze sestavy úplně.