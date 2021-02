„Měl by to být odlišný zápas než ty předchozí. Plzeň hraje fotbal, snaží se prezentovat pořád stejně. Plzeň možná nejvíce v celé lize dbá na kontrolu míče a prostorů, v tom to bude jiné,“ prohlásil trenér Baníku Luboš Kozel.

„Jestli chceme s Plzní uspět, musíme kvalitně bránit. I když nejsou výsledkově tam, kde by chtěli být, mužstvo je fotbalově kvalitní a patří v tabulce někam jinam. Je jen otázka času, než se v ní posunou výš,“ podotkl Kozel.

„Do zápasu s Libercem jsme tří zápasy nevyhráli. To utkání jsme ale zvládli, jsme zase tady a nesmíme si to nechat vzít. Baník je zpět,“ řekl po středeční důležité výhře 1:0 nad Severočechy neústupný stoper Baníku Patrizio Stronati.

Po minulém domácím propadáku se Slováckem, které Baník prohrál 1:2, byl naštvaný. „Tentokrát se nám dařilo dobírat druhé balony. Byla to spíše válka, kterou jsme ubojovali. Ke konci nás zatlačili, ale ubránili jsme to,“ dodal Stronati.

„Věřím, že výhra nad Libercem pomůže naší psychice,“ uzavřel Luboš Kozel, jehož tým šel proti Slovanu do vedení již v 5. minutě poté, kdy dalekonosnou dělovku Stronatiho do tyče dorazil Zajíc. „Byla to náhoda, štěstí. Takový Roberto Carlos,“ usmíval se Stronati.

„On to takhle někdy zkouší. Buď to jde na tribunu, nebo je to gól století. Všichni jsme na něj řvali: Zio klííííd. A on to takhle napálil. Zajda byl na svém místě a dorazil to. To byl rozhodující moment utkání,“ uzavřel stoper Baníku Jaroslav Svozil.