„Podzim bych rozdělil na dvě části. Než byla pauza a šli jsme do karantény, tak jsme to výsledkově nezachytili. Některé zápasy jsme neodehráli tak, jak jsme si představovali,“ uznal Kozel, jehož tým získal v úvodních šesti zápasech jen pět bodů.

„Zlom přišel v utkání se Slavií, i když to ještě nebylo ohodnocené body,“ připomněl Kozel duel 6. kola a domácí porážku 0:1 s obhájci titulu. „Pak jsme zvládli povinná vítězství v Příbrami nebo Opavě, kde jsme hráli druhý poločas o deseti, což nás semklo,“ řekl Kozel.

„Najednou jsme se dostali do kontaktu s týmy, které předtím byly hodně před námi. Důležité bylo, že jsme zvládli i poslední zápas podzimu v Brně. V tabulce jsme se posunuli nahoru, navíc máme k dobru dva zápasy. Věřím, že nás můžou dostat ještě výš,“ prohlásil Kozel.

Baník byl úspěšnější venku. A mělo to prý svůj důvod. „Bylo to hlavně tím, že jsme venku hráli s týmy, se kterými by mělo být v našich silách je přehrávat. Doufám, že když přijdou zápasy s těmi silnějšími, tak ukážeme, že od nich nejsme až tak daleko,“ podotkl Kozel.

Jeho předsezonním úkolem bylo zabojovat o evropské poháry a zabudovat do elitního kádru odchovance. V tomto ohledu je to zatím v obou případech málo. Hlavně co se týká mladých ostravských nadějí. Kozel jim moc šancí nedával a nakonec vsadil na zkušenost.

„Máme odchovance, kteří prostor dostávat budou. Ale musí si o něj říct svými výkony. Nemusí to být hned, ale v nějakém delším časovém horizontu tady za Baník hrát budou. To je ta cesta. Musí však k tomu být i výsledky. Tak to ve fotbale prostě je,“ dodal Luboš Kozel.



HODNOCENÍ DENÍKU: 3

Známka? Jako ve škole. Baník začal bídně. Situaci na chvíli uklidnila výhra 3:0 s Pardubicemi. Zlom nastal po výhře 2:1 v Opavě. Tam byli Ostravané paradoxně v prvním poločase biti jako žito. Závěr podzimu se výsledkově vydařil. Z posledních šesti zápasů získali Slezané 16 z možných 18 bodů a v tabulce si výrazně polepšili. Herně to ale pořád není ono. Náročný fanoušek si žádá víc.



Tahoun týmu

JAN LAŠTŮVKA

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Před sezonou převzal 38letý gólman Jan Laštůvka kapitánskou pásku po končícím kamarádovi Milanu Barošovi a je pravým lídrem mužstva. Nebýt jeho, Baník by rozhodně neměl 21 bodů. Stačí vzpomenout vítězné slezské derby v Opavě, kde zneškodnil i penaltu, nebo domácí remízový zápas se Sigmou Olomouc, během něhož chytil Hanákům čtyři góly. V jedenácti utkáních inkasoval deset branek, připsal si čtyři čistá konta. „V brance jsem od toho, abych něco chytil, je to moje práce,“ říkává často zkušený brankář, od kterého nabubřelé nebo alibistické řečí nikdy neuslyšíte. Český mistr s Baníkem 2004 a finalista Evropské ligy 2015 s Dněprem má na svém kontě v lize celkem 206 zápasů, ve kterých zaznamenal úctyhodných 72 nul.

Střelec týmu

DYJAN CARLOS DE AZEVEDO

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Po kapitánu Janu Laštůvkovi další klíčová postava Baníku. A vzhledem k okolnostem překvapivá. Kdo by to byl na začátku ročníku řekl, že bude 29letý záložník Dyjan Carlos de Azevedo s šesti góly (tři z penalt) nejlepším týmovým střelcem podzimu. Vždyť ani neabsolvoval předsezonní soustředění v Rakousku. Vyjednával totiž o přestupu do Olomouce, což se nelíbilo trenérovi Kozlovi. De Azevedo tak nastupoval za rezervní tým ve třetí lize. Vše se zlomilo v utkání 4. kola s Pardubicemi. Šikovný Brazilec dostal poprvé šanci a při své premiéře se gólem a asistencí podílel na výhře 3:0. Baník měl v tu chvíli jen dva body a vítězství potřeboval jako sůl. „Už jsme s ním moc nepočítali. Vzal to ale za správný konec,“ hlásil po duelu s Východočechy kouč Luboš Kozel. De Azevedo později podepsal novou smlouvu.

Stálice týmu

ADAM JÁNOŠ

Zdroj: Deník / Petr Kotala

Je na něj spolehnutí. Záložník Adam Jánoš je pro Baník nepostradatelný. Velký bojovník, který nevynechá jediný souboj a kromě poctivé práce dozadu umí i nebezpečně zaútočit, odehrál v sezoně všech dvanáct zápasů. Jako jediný z týmu strávil na hřišti přes tisíc minut, přesně 1039. Druhý Daniel Tetour má na kontě 897 minut. Syn bývalého gólmana Zdeňka Jánoše se stačil zapsat i do statistik, na svém kontě má gól a asistenci. Jedinou branku vstřelil 28letý středopolař 11. prosince loňského roku v zápase 11. kola s Bohemians. A byla to důležitá trefa. Slezanům zajistila tři body po výhře 1:0. Jánoš se prosadil ve 22. minutě z úhlu, kdy nasměroval zblízka míč šajtlí po zemi na zadní tyč. Nejprve se ani neradoval. Čárový totiž signalizoval ofsajd a gól nakonec potvrdil až VAR.

Nejlepší zápas

MLADÁ BOLESLAV – BANÍK 1:3

Zdroj: Deník / Jan Pechánek

Na pražskou Slavii ani Jablonec se Baník během podzimu nevytáhl, a tak to schytala Mladá Boleslav. Ostravané 15. prosince loňského roku v rámci 12. kola zvítězili po kvalitním výkonu 3:1. A stejně jako proti Pardubicím, které porazil Baník v podobně podařeném zápase 19. září 2020 ve 4. kole 3:0, se blýskl záložník Dyjan Carlos de Azevedo. Brazilský šikula si stejně jako proti Východočechům připsal gól a asistenci. Slezany poslal ve městě škodovek do vedení, ještě před pauzou zvyšoval Tetour. Na snížení Klímy z úvodu druhé půle odpověděl v nastavení Buchta. Baník vyhrál v Mladé Boleslavi po dlouhých dvanácti letech. „Jsme spokojeni s výsledkem i výkonem. Hlavně první půle byla výborná, byli jsme dominantní,“ pochvaloval si trenér Baníku Luboš Kozel.

Nejhorší zápas

TEPLICE – BANÍK 2:1

Zdroj: Deník / František Bílek

Týden po výhře 3:0 nad Pardubicemi schytal Baník facku. Místo dobrého výkonu a bodového zisku přišel v Teplicích propadák. Zejména v prvním poločase bylo na vystřídání až osm hráčů. Branky přitom padaly až po změně stran. Na gól Žitného z 59. minuty okamžitě odpověděl De Azevedo, v 74. minutě si dal však nešťastník Fillo vlastní gól. „Věřili jsme, že stejná sestava jako v minulém utkání nám pomůže navázat na výhru. Ale především v prvním poločase jsme mohli být rádi, že jsme neinkasovali, protože domácí byli lepší. Po změně stran a naší jedné změně v sestavě jsme se trochu zvedli, ale inkasovali jsme dvakrát po zbytečných chybách,“ smutnil bezprostředně po utkání na Stínadlech kouč Luboš Kozel. „Sráží nás nevyrovnané výkony,“ dodal.