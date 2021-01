Na zkoušce zaujal a tak slyšel: bereme tě! Fotbalový Baník Ostrava dnes představil posilu do obrany. Novou tváří v kabině slezského klubu je definitivně dvacetiletý krajní bek z Gambie Muhammed Sanneh, který naposledy působil v estonském celku Paide. Na Bazalech se dohodl na půlročním hostování s možností následné opce.

Dvacetiletý gambijec Muhammed Sanneh zaujal na testech a je novou posilou Baníku Ostrava do obrany. Foto: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský | Foto: Deník / VLP Externista

„Ukázal své nesporné kvality a myslím si, že má Baníku rozhodně co dát. Věřím, že to na jaře potvrdí a že svou budoucnost s námi spojí i v dalších letech,“ řekl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku. „Chci pomoct k co nejlepším výsledkům. Už jsem slyšel i o skvělých fanoušcích, snad je zažiju i na stadionu,“ pousmál se Sanneh.