Tak za tohle by se nemusely stydět ani ty nejlepší kluby světa! Aspoň co se rychlosti týká. Fotbalový Baník Ostrava se dnes v 16 hodin pochlubil příchodem gambijského krajního obránce Muhammeda Sanneha z estonského celku Paide, v 17.30 hodin už informoval o posile na stejný post. Z Karviné se na Bazaly přesunul také Nizozemec Gigli Ndefe.

Utkání 16. kola fotbalové Fortuna ligy: FC Baník Ostrava - MFK Karviná, 8. listopadu 2019 v Ostravě. Na snímku zleva Patricio Stronati a Gigli Ndefe. Nyní už jsou spolu v jedné kabině. Té baníkovské. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Sanneh se dohodl na půlročním hostování, Ndefe podepsal ve Slezsku kontrakt do konce roku 2023. „Ndefe může hrát na obou krajích obrany, dokáže alternovat i v záloze. Můžeme ho využít skutečně na několika postech, je to rychlostní typ. Jsme přesvědčeni, že to znamená další zkvalitnění našeho kádru,“ řekl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku.