Baník má na co navazovat, i v deseti trápil mistra. Teď jen dál „padat na hubu“

Mají na čem stavět. Pokud fotbalisté Baníku Ostrava navážou v sobotním utkání 23. ligového kola s Příbramí (16) na výkon, který předvedli ve druhé půli na Slavii, mělo by to na zachraňující se celek ze středních Čech stačit. „Na Slavii to byl těžký zápas se smutným koncem pro nás. Měli jsme v závěru dokonce šanci na vyrovnání. Neříkám, že by to byla zasloužená remíza, ale i takový je fotbal,“ vykládal po nedělní porážce 1:2 v Edenu kapitán Baníku Jan Laštůvka.

DOBRÉ VZPOMÍNKY mají fotbalisté Baníku Ostrava na Příbram. V úvodním utkání sezony zvítězili na jejich hřišti 4:0. Jaká bude sobotní odveta ve Vítkovicích? Na snímku v modrém Daniel Tetour, který mohl v neděli na Slavii v nastavení vyrovnat. | Foto: Deník/Karel Smetana

Ostravané hráli pod novým koučem Smetanou už od 3. minuty bez vyloučeného Filla, což se projevilo. Po půlhodině prohrávali 0:2. „V kabině jsme si říkali, že to i v deseti můžeme zdramatizovat, což se nám povedlo,“ hlásil Laštůvka. I přes porážku viděla opora Slezanů pozitiva. Nešlo jen o samotnou hru, ale i celkový projev. „Vydali jsme se ze všech sil. Tohle mužstvo ukázalo, že má charakter, a že i s takovým soupeřem, jako je Slavia, která je teď opravdu silná, může hrát. Naše výkony musí být nadále jednotné,“ uzavřel Jan Laštůvka. Heroický výkon! Baníkovci se oklepali ze šoku a v deseti málem obrali mistra Přečíst článek › Kdo z fanoušků Baníku viděl druhou půli šlágru na hřišti mistra a osmifinalisty Evropské ligy, mohl si po delší době s radostí říct: Tohle je můj Baník! Hráči totiž „padali na hubu“. A to je to hlavní, co po nich příznivci modro-bílých barev chtějí. „Připravujeme se na Příbram stejně poctivě jako na Slavii. Možná ještě víc, protože jsme v Praze neuspěli, a potřebujeme domácí zápasy zvládat. Čeká nás úplně jiný soupeř než Slavia. Ale také Příbram má své silné stránky. Musíme být připraveni a natolik aktivní, abychom ten zápas zvládli,“ prohlásil trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana.