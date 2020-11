Letošní rok je zatím kvůli koronaviru pro český fotbal diplomaticky řečeno hodně špatný. Jak se s tím vypořádáváte, museli jste propouštět? Jak jsou na tom hráči, případně další zaměstnanci, se mzdami?

Nikdo ve sportovním prostředí na příchod takové situace nemohl být připraven. Koronavirus změnil nejen sport, ale život všech lidí, a museli jsme řešit situace, které jsme nepředpokládali. Nejhektičtější to bylo samozřejmě na jaře v první vlně, kdy se musely řešit nepříjemné kroky, jako je snižování nákladů, což se dotklo i hráčů a zaměstnanců. A jsme rádi, že všichni pochopili situaci a dohodli jsme se na nějakém kompromisu.

A co marketingová stránka? Je reálné přivést nového sponzora? Jak je to se sponzory stávajícími,volají, zjišťují situaci, jsou případně i tací, kteří ukončili spolupráci, nebo ji omezili?

Nikde to asi nefunguje tak, že by vám zájemci o partnerství klepali sami na dveře. Je to o každodenní práci a kontaktu, ať je koronakrize, nebo není. Velmi si vážíme toho, že drtivá většina partnerů z našeho portfolia nám v tomto kalendářním roce zachovává přízeň. Někteří dokonce navýšili objem svého plnění. Jsme jim za to vděční.

Mluví se také o možné ztrátě příjmů z reklam, z televizních přenosů. Jak teď tento systém funguje?

Plnění televizních práv prozatím běží a funguje v plném rozsahu, jak bylo nastaveno. Jestli tomu tak bude i nadále, je samozřejmě otázka, která by měla směřovat spíše na LFA. Ale dosud jsme nezaznamenali žádné signály, že by se to mělo změnit.

Velké a zároveň bolavé téma je také ticketing, tedy prodej lístků. Pro vás určitě. Dá se říct, o kolik třeba měsíčně přicházíte, když liga stojí?

Tohle je problém a pro nás velký výpadek příjmů. Bavíme se o řádech statisíců až milionů na jedno utkání, pochopitelně v závislosti na atraktivitě soupeře. Tak třeba proti Slavii jsme od vypuknutí koronavirové krize hráli doma třikrát: jednou úplně bez diváků, dvakrát v podstatě také bez nich, respektive s výrazně omezenou kapacitou. O to více kvitujeme, že Národní sportovní agentura vybojovala a stát připravil program na podporu sportovních klubů, který by nám tyhle ztráty měl alespoň částečně kompenzovat.

V médiích se mluví logicky hlavně o penězích, ztrátách. Jak to ale prožíváte jako lidé? Nepadla na vás už tak trochu deka? Je to už tak nějak pořád dokola…

Pětitýdenní lockdown už byl opravdu depresivní. Ještě když žádný jiný sport směrem k hygieně a bezpečnému prostředí neudělal tolik co fotbal. Investice do preventivního testování hráčů byl další z výdajů, se kterým nikdo v zimě před příchodem krize nepočítal. A znovu to nejsou malé částky. Jsme rádi, že se teď objevilo světlo na konci tunelu a liga se znovu rozjede, i když bez diváků.

Pojďme právě k fanouškům. Lidi teď myslí logicky hlavně na sebe a své blízké. Dobře si rozmýšlejí, za co utratí peníze. Jak moc to pociťujete?

Naštěstí ne až tak fatálně. Máme štěstí, že Baník má obecně opravdu skvělou komunitu fanoušků. Nejmarkantněji to bylo možné pozorovat v létě na prodeji permanentek, které šly velice slušně na odbyt i přesto, že nikdo vlastně nevěděl, kolik lidí se na jednotlivé zápasy dostane a zda vůbec. A to už jsme za sebou měli jaro, které se hrálo celé až na pár posledních kol v podstatě bez diváků. Naši fanoušci to brali zkrátka jako podporu svého oblíbeného klubu. Moc si toho vážíme a děkujeme za to.

Je vůbec něco pozitivního, co v současné situaci můžete v souvislosti s Baníkem říct? Jak vidíte dohrání letošního ročníku, a co ty další?

Pro fotbal je teď opravdu důležité, že se znovu začíná hrát. Těžko si představovat, co by se dělo, kdyby se pauza protáhla třeba až do jara. Věřím, že fotbalové kluby budou schopny nastavená opatření bez potíží plnit, protože v podstatě už od jara v takovém nouzovém režimu fungujeme. A jedno bych chtěl ještě dodat.

Prosím, povídejte…

Fotbalové prostředí, pokud jde o hráče a aktéry zápasu, dle mého nepředstavuje riziko pro šíření viru. Takže jednoznačně vítáme, že fotbalisté se znovu mohou vrátit naplno do práce. To, jak se s epidemií vyrovná společnost, a tím pádem, kdy se na tribuny vrátí diváci, už je další věc.