Na závěr své řeči Václav Brabec, který hodnotí kladně vstup svěřenců Ondřeje Smetany do sezony, přišel ještě s jednou myšlenkou. „Osobně si přeji, aby se Baník dočkal vlastního stadionu a slibuji, že dokud budu vlastníkem klubu, budu na tom pracovat,“ uzavřel Brabec.

„A není to vše. Máme i několik dalších menších projektů,“ poukázal hlavní organizátor oslav Matěj Šturala na akce jako Baníkovská krev, historické utkání, esportové turnaje, ekologické aktivity, či turnaje akademie Baníku.

A co na fanoušky do září příštího roku vlastně čeká?

„Oslava stého výročí tohoto velkého ostravského fenoménu je poctou všem fanouškům, kteří fandili a fandí Baníku v časech dobrých i zlých. Zároveň pocta všem zaměstnancům, kteří v průběhu sta let pro Baník, podotýkám dobře, pracovali. A pocta dvaceti signatářům, kteří před 99 lety 8. září 1922 založili SK Slezská v hostinci U Dubu,“ začal svou řeč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.