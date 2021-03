„Zvlášť u tak zkušeného hráče mě to mrzí, měl by si emoce ohlídat. Ale my ten tým před zápasem burcovali, chtěli jsme být tvrdí. I Slavia totiž umí být důrazná a my jsme se jí chtěli vyrovnat, možná být ještě víc hladovější,“ hlásil Smetana.

Právě to prý mohlo způsobit bleskovou červenou kartu. „Třeba z té hladovosti vyplynulo, že Martin to nechtěl dát Bořilovi zadarmo. Každopádně nás to oslabilo, hrubě to zápas ovlivnilo, což je škoda. V týdnu si to rozebereme,“ podotkl Smetana.

„To brzké vyloučení bylo prostě hloupé, navíc jsme na něj bohužel dobře nezareagovali a byli jsme potrestáni dvěma góly. O poločase jsme si ale s kluky něco řekli. Spíše jsme je uklidnili a motivovali ke kontaktnímu gólu,“ popisoval Smetana.

A ten přišel v 53. minutě, kdy si dal pod tlakem bránící Kačaraba vlastňáka. „Po přestávce jsme chtěli lépe řešit rychlé protiútoky, jinak je dohrávat. Škoda třeba Dana Holzera, který měl okolo 80. minuty střílet na přední tyč,“ věděl Smetana.

Baník i v deseti dál zlobil a v nastavení mohl vyrovnat. Tetour z hranice šestnáctky po rychlém útoku jen těsně minul levou tyč. „I tahle akce šla řešit lépe. Udělal to celé perfektně, a pak to finále zahodil, což byla obrovská škoda,“ litoval Smetana.

„Po té facce v prvním poločase, po tom vyloučení a taky po tom, že jsme to tady nevzdali, odedřeli a nenechali se zlomit, by to byla sladká odměna. Myslím, že jsme Slavii ve druhé půli zaskočili tím, že jsme to nezabalili,“ dodal Smetana.

V mužstvu vidí potenciál. „Sílu Baníku vnímám pozitivně. Víme o nějakých slabinách, postech, kde bychom chtěli přidat a celkově se lépe prezentovat. Moje práce také bude některé kluky probudit, dodat jim energii. Přebral jsem velmi dobrý tým, mám na co navazovat,“ uzavřel Ondřej Smetana, který nyní připravuje tým na sobotní duel s Příbramí.