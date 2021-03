Po poslední ligové porážce v Ďolíčku s Pardubicemi 2:3 si fotbalisté Baníku Ostrava zlepšili náladuv průběhu týdne, kdy postoupili přes druholigový Třinec do 4. kola MOL Cupu, v němž se představí na Spartě. Vítězství 2:0 zajistil domácím v duelu dvou slezských týmů obránce Pokorný, který skóroval po centrech Jánoše ze standardek. V areálu Vista v Ostravě-Zábřehu si tak zpoza plotu mohly zakřičet gól více než dvě stovky fanoušků Baníku.

Fotbalisté Baníku Ostrava mají Teplicím co vracet. Na podzim prohráli na Stínadlech 1:2. | Foto: Deník / František Bílek

„Víme, že na nás mají pifku, protože nepředvádíme to, co bychom měli. A já se jim nedivím. I tak to s nimi bylo veselejší. Tímto zápasem se můžeme odrazit, teď to musíme potvrdit s Teplicemi,“ prohlásil Jakub Pokorný.