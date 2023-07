Angličan v Baníku? Fanoušci Ostravy to vítají. Letos jedeme bomby, hlásí dokonce

/FOTOGALERIE/ Není to věc zcela nevídaná, v případě fotbalového Baníku Ostrava však jde o raritu. Vedení slezského klubu angažovalo před startem nové ligové sezony do realizačního týmu cizince. Kdo to je? Pětačtyřicetiletý Angličan Danny Searle, bývalý šéftrenér akademie West Ham United, který naposledy působil coby hlavní kouč v irském Waterfordu.

