Navzdory extrémně krátké zimní přestávce stihli odehrát svěřenci trenéra Luboše Kozla dva přípravné zápasy. Oba proti druholigistům. Ve středu prohráli s Prostějovem 0:1, v neděli přehráli Líšeň 2:0.

Branky vstřelili Pokorný a Buchta. Tedy obránce a záložník. V útoku se protočilo pět hráčů, včetně Potočného, ani jeden se neprosadil. A to ostravského kouče trápí. „Naše efektivita není vysoká,“ uznal Kozel.

„Pořád musíme pracovat na zakončení, abychom šance, které si vytvoříme, lépe gólově zhodnotili,“ prohlásil Kozel, který by potřeboval víc od Zajíce, Ondřeje Šašinky i Tijaniho.

Že jsou útočníci z formy potvrzuje fakt, že v posledních pěti zápasech nikdo z nich neskóroval. Naposledy se prosadili 7. listopadu při výhře 4:0 v Příbrami. Dva góly tam dal Zajíc.

„Mají to v hlavě, protože vědí, že se jim střelecky nedaří. Říkám jim, že je to o práci, o tom, aby se opakováním na tréninku dostali do pohody. Třeba je zvedne jediný gól a najednou jim vše půjde,“ zadoufal Kozel.

Co ho oproti hledajícím se útočníkům těší, je setrvání stopera Stronatiho, který byl blízko přestupu do maďarského Puskáse. Transfer, za který by Baník inkasoval přibližně 15 milionů korun, nakonec zatrhl majitel Václav Brabec.

„Jsem rád, že Zio zůstává. Mluvili jsme o tom spolu. Každý hráč se chce dostat do zahraničí a něco si vydělat. Jemu ale ty peníze neutečou. Je mu 26 let a měl by mít ještě i nějakou sportovní motivaci,“ řekl Kozel.

„Nevím o tom, že by se někdo, kdo odešel do Maďarska, později dostal ještě někam dál. Tamní liga nemá takovou úroveň jako česká. On to měl nastavené tak, že i když neodejde, nebude naštvaný, a to je dobře,“ pokračoval Kozel.

Sám uznal, že by na jaře jednoho z lídrů Baníku a velkého srdcaře postrádal. „Kdyby odešel teď, bylo by to pro nás vzhledem k brzkému startu jara hektické. Rozhodně bychom ho snadno a rychle nahradit nedokázali,“ přiznal Kozel.

V klubu aktuálně řeší celý sportovní úsek možný příchod dvacetiletého krajního obránce z Gambie Muhammeda Sanneha, který naposledy působil v estonském celku Paide a v obou přípravných zápasech se jevil nadějně.

„Ukázal svůj potenciál. Fotbalově je poměrně vyspělý. Jen jsme si říkali, jestli je rychlý, protože většinu míčů chtěl do nohy. Udělali jsme mu proto testy a ukázalo se, že patří mezi nejrychlejší. Zájem o něj mám,“ uzavřel Luboš Kozel.

ÚTOČNÍCI BANÍKU NA PODZIM

Tomáš Zajíc

9 zápasů (456 minut) 3 góly/1 asistence

Ondřej Šašinka

10 zápasů (357 minut) 0 gólů

Muhamed Tijani

10 zápasů (300 minut) 1 gól

*Nemanja Kuzmanovič

12 zápasů (590 minut) 1 gól

* Kuzmanovič je vedený jako útočník, kouč Luboš Kozel ho ale staví do zálohy.