Co ukázal nedělní ligový fotbalový šlágr mezi Baníkem Ostrava a Spartou z pohledu Slezanů? Rozhodně tři věci, z toho dvě pozitivní. Jistota v obraně a vylepšená kombinace, naopak pokračující trápení v útoku.

Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali v utkání 15. ligového kola se Spartou Praha 0:0 (17. ledna 2021). Od začátku nastoupil v ostravském útoku Nemanja Kuzmanovič (v bílém). Gól ale nedal. Stejně jako později střídající Roman Potočný a Tomáš Zajíc. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„V defenzivě jsme to zvládli velmi dobře a i v poli to bylo myslím slušné, až velmi dobré. Bohužel naší slabinou je finální fáze. A to dlouhodobě,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel po bezbrankové remíze se soupeřem z Letné.