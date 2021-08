Cení si, že výkony Almásiho mají stoupající tendenci. „Strašně se mi líbí, že se snaží být pro spoluhráče pořád ve hře. Když na něj míč letí, dokáže se dostat před stopery, prodlouží ho hlavou, případně podrží, naváže na sebe soupeře, nechá se faulovat, nebo sklepává pro spoluhráče. To je hodně důležité a dlouho v Baníku takový typ útočníka nebyl,“ řekl pro Deník Svěrkoš.

Z jeho práce pak těží i ostatní. „Důkazem toho je, že Baník vstřelil jedenáct branek a nemá jednoho nebo dva dominantní střelce. Podílí se na tom vícero hráčů,“ všiml si Svěrkoš, který by i proto nepřikládal vážnost tomu, že Almási skóroval jen jednou.

A to proti Zlínu. V Jablonci mu sudí jeho trefu odvolali, další možnosti neproměnil, proti Pardubicím byl ale téměř dvoumetrový útočník hlavním strůjcem gólu Daniela Tetoura. „Na svou výšku má výborné zrychlení na prvních třech metrech, kde dokáže míč podržet a odpoutat se. Ano, bilance 1+1 ve čtyřech zápasech není top, ale věřím, že góly přijdou a bude ještě přínosnější,“ zadoufal.

ŠANCE BUDE PROMĚŇOVAT

„Podstatné je, že šance i vytváří, vidí hráče kolem sebe, má cit pro hru, dá se s ním hrát. Jsou totiž útočníci, kteří neví, co se kolem nich děje a nejsou moc do kombinace. To je jeho plus. Pokud jde o šance, tak v těch bude a bude je i proměňovat. Pak bude mít i lepší čísla,“ poznamenal někdejší reprezentant.

Koho mu stylem připomíná? „Jsou odehrána čtyři kola, tak to nechci říkat příliš nahlas, ale je podobný jako Patrik Schick. Má zajímavé věci. Svým způsobem je i elegantní, nevadí mu míč. Je radost se na něj dívat,“ přiznal účastník mistrovství Evropy 2008.

„Podle řeči těla ho to tu viditelně baví, chytil se a to celkově platí o Baníku, jehož pozitivem je i konkurence na všech postech. I střídající hráči dokážou zápas ovlivnit, přinést do něj změnu. To je další plus. Ale jak říkám, je za námi teprve čtvrté kolo,“ doplnil.

Vnímá ale i argument slabších soupeřů Baníku. „Ovšem, dříve nebylo pravidlem, že by Baník takové zápasy výsledkově zvládal. Dnes tomu tak je a to je klíč k tomu, aby na konci sezony bylo těch bodů tolik, kolik si jich Baník přeje. Třeba to ještě nebude stačit na Slavii a Spartu, ale ty body se pak budou počítat a třeba to díky nim letos na poháry opravdu vyjde,“ zadoufal Václav Svěrkoš.

BOOM V OSTRAVĚ?

Souhlasí, že by mohl využít horšího období protivníků Jablonce, Liberce, či dalších. A i u fanoušků vidí jisté nadšení.

„Vnímají, že kromě výsledků také kluci hrají fotbal, který se líbí. V Ostravě je tak lehčí boom a už se všichni těší na další utkání, i když na Slavii to bude těžké. Já sice to nerad říkám, že tam může jet v klidu, ale je to tak. Vytváří se tlak na Slavii, Spartu a Plzeň, ale Baník je tu, musí se s ním počítat. A to je dobře,“ podotkl.

„To se pak přenáší i do těžkých zápasů. Kluci si budou věřit, mají body, střílí branky, mají šance, a to vše jsou bodíky, které se sčítají a pak udělají velký výsledek. Zatím jsem příjemně překvapený, optimistický, jen je třeba v tom pokračovat, abychom tady v Ostravě byli všichni šťastní. Věřím, že kluci ze Slavie něco přivezou,“ uzavřel pozitivně Václav Svěrkoš.