/FOTOGALERIE/ Fotbalista Tomáš Zajíc stráví zbytek sezony v Polsku. Pětadvacetiletý útočník Baníku Ostrava odchází do Zaglebie Lubin. V šestnáctém týmu tamní nejvyšší soutěže bude hostovat do konce ročníku s možností následné opce.

Tomáš Zajíc odešel z Baníku Ostrava do polského Zaglebie Lubin (1. 9. 2021). | Foto: Zaglebie Lubin

„Hráč jeho kvalit vytížení potřebuje. Měl by pravidelně hrát, v Baníku to má v současné době těžké, proto jsme zvolili toto řešení, které je výhodné pro všechny strany. Tomášovi v každém případě děkujeme za to, co pro Baník odvedl. Moc mu přeju, aby se mu v Polsku dařilo,“ řekl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku.