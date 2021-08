Mužstvo tehdejšího kouče Martina Pulpita uspělo v Praze v poměru 2:0, vítěznou branku zaznamenal krátce před přestávkou obránce Zdenko Kaprálik. „Dodnes si to pamatuji. Krásné vzpomínky,“ prozrazuje hned na úvod povídání pro Deník slovenský fotbalista.

„Dlouhý míč propadl na zadní tyč, kde už to bylo jednoduché a asi každý by to trefil. I když to, že se to dostalo až ke mně, bylo velké štěstí,“ vybavuje si i po téměř devíti letech.

„Každý svůj vstřelený gól si asi nepamatuji, ale tenhle mi v paměti utkvěl. Mimo jiné také proto, že jsem byl vyhlášen hráčem zápasu, navíc jsem celkově branek v životě tolik nedal. Ale ještě si pamatuji, že tehdy zápas spolukomentoval Petr Švancara, se kterým jsem předtím hrával na Slovensku, a pozval si mě na rozhovor,“ vzpomíná Zdenko Kaprálik.

KONEC PŘIŠEL V THAJSKU

Byl to jeho jediný gól v Baníku, za něhož brzy šestatřicetiletý Kaprálik odehrál v letech 2012 a 2013 celkem 25 zápasů. Klub mu v srdci zůstal, byť nezažil jeho nejlepší období, jelikož bojoval na hřišti i v zákulisí o přežití. „Bylo to hektické, zejména pokud jde o finance. Ani nevím, jestli to tehdejší majitelé dělali naschvál, ale byly tam patálie. Problémy klubu jsme vnímali, na výkonech i výsledcích týmu se to odráželo,“ přiznává Kaprálik.

„Nový majitel mu ale hodně pomohl. Od té chvíle je Baník na vzestupu, vrátil se do ligy a hraje v popředí tabulky. Vypadá to, že klub je stabilizovaný. Jen je škoda, že už se nehraje na Bazalech. Ve Vítkovicích je pěkný stadion, ale atmosféře Bazalů se nevyrovná,“ podotýká odchovanec Interu Bratislava.

Poté zamířil do Nizozemska a kariéru ukončil v exotice – v Thajsku. Tam se mu narodily dvě děti. „Když jsem odešel z Ostravy, sledoval jsem Baník méně,“ připouští. „Odchod mě mrzel, protože jsem si to tam oblíbil, byl jsem spokojený, nicméně tam byly podmínky, díky nimž to nešlo přijmout. Později jsem toho trochu litoval,“ pokračuje rodák z Dolného Kubína.

„Celkově je hodně věcí, kvůli kterým mám angažmá v Baníku stále v paměti. Ať už návrat Baryho (Milana Baroše), který nám hodně pomohl, také oslavy po vítězstvích, fanoušci, trenéři. Vše bylo super,“ pochvaluje si Kaprálik po letech.

ADRENALINOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ ZŮSTALO

Nyní je však zpět doma na Slovensku, pro radost hraje tamní pátou nejvyšší soutěž a živí se jako profesionální hasič. „Touha po adrenalinu a napětí ve mně zůstala,“ usmívá se Kaprálik.

„Nechtělo se mi řešit slovenské problémy, jestli přijde, nebo nepřijde výplata. Nebyl jsem na to poslední léta zvyklý. Tak jsem s nejvyšším fotbalem skončil,“ popisuje s tím, že Baník sleduje.

„Už mám víc času. Víte, asi neřeknu novinku, že dnes je to úplně jiná Slavia, než proti které jsme hráli my, a kterou jsme dokázali porazit. To se nedá srovnávat. Uhrát v Edenu body je teď těžké, kvalita mužstva Slavie přesahuje českou ligu,“ myslí si Kaprálik.

„Samozřejmě je to zapříčiněno tím, že do toho vložili nemalé finance, to se někde muselo odrazit. Zároveň se jim daří prodávat hráče do top soutěží v zahraničí. Málokdo pak v Edenu uhraje body,“ dodává někdejší stoper.

Prognózovat nedělní dění a výsledek si příliš netroufá. „Velmi bych klukům přál, aby uspěli. Skončit to remízou, bylo by to z mého pohledu super. Myslím, že i Baník by byl spokojený. Doma by to byla jiná situace, venku to bude složité. Ale hrají na pěkném stadionu, tak by se mohli vyhecovat. Jako my v roce 2012,“ uzavírá s úsměvem Zdenko Kaprálik.