Není to příjemný pocit, ale každý ji jednou za čas cítí. Křivdu. V sobotním ligovém utkání ve Zlíně to cloumalo s fotbalisty Baníku Ostrava. Vytočený byl i jejich trenér Luboš Kozel. Slezany naštvala situace ze 44. minuty, kdy sudí Machálek odpískal penaltu po údajném faulu Filla na Fantiše. Tu následně bezpečně proměnil Poznar a vyrovnal na konečných 1:1.

16. kolo FORTUNA:LIGA, FC Fastav Zlín - FC Baník Ostrava (1:1), 23. ledna 2021 ve Zlíně. Trenér Baníku Luboš Kozel. | Foto: Deník / Petr Kotala

„Vždy, když vedete a dostanete vyrovnávací gól, tak vás to pochopitelně mrzí, ale berete to. Musí být ale regulérní,“ narážel Kozel na to, že podle jeho názoru neměl být pokutový kop proti jeho týmu nařízen. „Hned po utkání jsem se díval na záznam a ta penalta byla vymyšlená. Nechápu, když je kontrola VARem, že to někdo takto posoudí,“ kroutil hlavou Kozel.