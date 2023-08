/DENÍK ZAUJALO/ Začíná z toho být pěkná tradice. Když je v létě ligový zápas pražské Slavie a Baníku Ostrava v Edenu, je u toho David Pastrňák. Bylo tomu tak před dvěma lety, a letos si to hokejový útočník, rodák z Havířova a velký fanda fotbalového klubu z Bazalů, zopakoval. „Odmalička jsem chodil do kotle, baví mě si pořádně zafandit. Moc jsem si to užil,“ prohlásil sedmadvacetiletý Pastrňák v pondělním pořadu O2TV Sport TIKI-TAKA.

Fanoušci Slavie a Baníku Ostrava v Edenu (20. srpna 2023). | Video: David Hekele

Na stadion dorazil s kamarády. Chvíli seděl na sedačce a sledoval dění před sebou, v jistém momentu se ale ujal „žezla“ a nejenže aktivně fandil, dokonce řídit celý sektor. Ostatně tak, jako tomu bylo v srpnu 2021.

„Fandil jsem dost, nechal jsem tam trošku hlas. Fotbal jsem neviděl, ani ten gól, ale to se mi na tom líbí, že fanoušky zápas ani nezajímá a fandí,“ usmíval se Pastrňák, když ve studiu popisoval své ani ne den staré pocity.

VIDEO: Kotel Baníku zaujal celé Česko. Pastrňák hitem internetu, podívejte se

„Takže vy se věnujete náplni toho fandění?“ položil hokejové hvězdě otázku někdejší ligový útočník Petr Švancara. „Ano. Posloucháš toho šéfa dole a jedeš,“ dostalo se mu odpovědi od Pastrňáka. „Ty jsi ale byl i za mikrofonem,“ opáčil Švancara. „Na vteřinku jsem tam samozřejmě šel,“ vysvětlil hokejista, načež pak koukal na záběry ze sociálních sítí, kde si ho fandové natočili, jak burcuje kotel a skanduje: „Pojďme všichni, za ramena. A jdeme. Baník p**o, Baník p**o, FCB.“

„Jak jste říkali, už je to tradice a všichni na mě čekali, protože předloni jsem měl problém se tam dostat. Letos už byly dveře otevřené. Jo, užil jsem si to moc, baví mě to, nechal jsem tam vše, i hlasivky, bohužel jsme neurvali ani bod. Ale nevadí,“ prohodil David Pastrňák, který si aspoň zase vyslechl ostravský přízvuk.

„Dlouho jsem tam už nebyl, takže jsem si výborně pokecal, zasmáli jsme se, protože tam se mi nikdo nesměje, jak mluvím. Tam to bylo dobré,“ vtipkoval Pastrňák.

VIDEO: Slavia proti všem, výročí invaze 68 v sektoru Baníku i kotelník Pastrňák

FAUL, ČI NIKOLIV?

Samozřejmě tématem diskuse nad šlágrem kola byl gól Muhameda Tijaniho, který se v klíčovém souboji před brankou Baníku střetl s Michalem Frydrychem. Faul, či nikoliv? VAR nakonec doporučil sudímu Janu Všetečkovi po dlouhé debatě trefu uznat. „Líbilo se mi, že se (Tijani) neradoval, to byl hezký respekt k Baníku,“ podotkl Pastrňák k faktu, že nigerijský útočník přišel do Slavie právě z Ostravy a to teprve před pár týdny.

„Bohužel, byl to odraz," hlesl a zalitoval špatné produktivity týmu. „Chybí nám rozdílový hráč, ten hroťák, který bude dávat góly. Dlouho tam od Milana Baroše žádný nebyl,“ pokračoval hokejový reprezentant a debata se vrátila zpět k rozhodujícímu okamžiku nedělního večera.

Hapal: Chtělo to víc odvahy a přesnosti. Odejdou z Baníku Fleišman a Pojezný?

„Tijani trefil balon, ne? Pak se to k němu odrazilo,“ ozval se Pastrňákův parťák z národního týmu Jakub Voráček. „Já myslím, že v pořádku. Jestli chtějí pískat tohle, tak… Nevím,“ popíchl dál Voráček kolegu sedícího hned vedle. „To by ale asi nekopal doleva, kdyby se toho balonu (Tijani) dotkl. Balon šel úplně na druhou stranu, takže musel trefit nohu baníkovce, od něhož se míč pak odrazil,“ nastínil Pastrňák, jak on sám viděl situaci.

„To je baníkovec. Byl v kotli, koukal na druhou stranu…,“ pousmál se Voráček, jež později přiznal, že v Česku fandí právě Slavii. „Ale teď to vidí, tak si to tu vyříkejte,“ vyzval oba aktéry moderátor Petr Svěcený. „Těžko říct. Viděl jsem to jen teď takhle špatně ze záznamu, protože nemám čočky,“ povzdechl si David Pastrňák.

FOTO, VIDEO: Výjezd podzimu! Fanoušci Baníku v Praze zamířili na zápas se Slavií

Svůj pohled nabídl také Vladimír Šmicer. „Byl to souboj a oba tam šli stejně. Možná to mohlo být posouzeno jako faul, ale já jsem pro, aby se to nepískalo. Je fotbal, kontaktní hra. Nebyl záměr ani jednoho faulovat, chtěli hrát balon a takhle to dopadlo,“ okomentoval zásadní moment. „Souhlasím,“ přikývl Pastrňák.

Za regulérní označila gól i komise rozhodčích. „Ve 47. minutě rozhodčí správně uznal branku domácího družstva. Stalo se tak poté, co hráč domácího družstva č. 13 přijal přihrávku od spoluhráče v hraniční ofsajdové situaci, o ofsajd se nejednalo. Následně v pokutovém území hostů přihrál míč svému spoluhráči č. 9, který vstřelil branku. V souboji s hostujícím obráncem č. 17 zahrál nejdříve míč a poté jej obránce zasáhl svou nohou. Jednalo se o dovolený způsob hry útočícího hráče,“ uvedla Komise.