/FOTOGALERIE/ Ostravský Baník redukuje v závěru letního přestupního období kádr. Výsledkem toho je, že z kabiny mizí další veterán. Po koncích Jana Laštůvky a Nemanji Kuzmanoviče v minulých měsících opouští Bazaly i osmatřicetiletý obránce Jiří Fleišman, který se nesmířil s vysedáváním na lavici a po zbytek sezony by měl hostovat v nedaleké Karviné.

Fans Baníku v Hlučíně. | Video: David Hekele

Před pár dny byl blízko angažmá v Pardubicích. Nakonec ale od něj ustoupil kvůli vzdálenosti od Ostravy, kde s rodinou aktuálně bydlí. V případě Karviné tento problém pochopitelně nehrozí. „Moje vytíženost by v Baníku momentálně byla prakticky nulová. Jsem tedy rád, že přišla nabídka z Karviné, ač nebyla jediná. Byla to však priorita, nechtěli jsme se už stěhovat i kvůli dceři, která v Ostravě chodí do školy,“ vysvětlil Jiří Fleišman, který byl od nového ročníku kapitánem.

Baník tím řeší přetlak na Fleišmanově postu. „Byl předpoklad, že jednoho ze čtyř hráčů na levý kraj uvolníme na hostování, a o Jirku projevovala Karviná poměrně intenzivní zájem. Dohodli jsme se na hostování do konce sezony s tím, že v zimní přestávce ho můžeme ukončit a stáhnout si hráče zpátky,“ řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško na adresu rodáka z Mostu.

Ligový nováček bude chtít sázet na Fleišmanovu zkušenost a poctivost na hřišti i v kabině. „To jsou jeho hlavní přednosti. Jsem moc rád, že se nám podařilo transfer formou hostování do konce sezóny zrealizovat,“ přiznal sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk. „Jirka je skromný, pracovitý kluk a tmelič kabiny. Tím, jaký je profík, je u něho věk osmatřiceti let, pouze číslo,“ navázal trenér Tomáš Hejdušek.

V Karviné se potká s známými tvářemi z Baníku Jaroslavem Svozilem, Lukášem Budínským a Sebastianem Boháčem. „Kluci mě uvedli a hned i provedli po stadionu. Je to to pro mě plus a těším se zase na vzájemnou spolupráci. Ale samozřejmě se těším i na ostatní hráče,“ podotkl Jiří Fleišman.

Pro Fleišmana půjde po Mladé Boleslavi, Liberci a Baníku o čtvrtou prvoligovou štaci. V Ostravě odehrál během pěti a půl let 168 ligových zápasů, celkově v nejvyšší soutěži již 359 klání. Teď přidá další o pár kilometrů dál. „Jirka se cítí dobře a pořád chce hrát fotbal na nejvyšší úrovni. U nás by se mu teď ale tolik času a prostoru, jak by on sám chtěl a představoval si, nedostávalo. Proto jsme se dohodli, že mu umožníme hostování,“ doplnil na závěr Luděk Mikloško.

Premiéru si Fleišman v novém dresu odbude o víkendu v těžkém utkání na půdě pražské Slavie.