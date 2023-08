/ROZHOVOR/ Bohemians doma v polovině listopadu 2022. Naposledy, kdy obránce Michal Frydrych nastoupil v ligovém utkání. Střih! Uteklo devět měsíců, je srpen 2023 a stoper Baníku Ostrava v základní sestavě. A zrovna na půdě pražské Slavie, kde v minulosti dříve dlouho a úspěšně působil. „Říkal jsem si, kde jinde bych se měl vrátit,“ pousmál se třiatřicetiletý obránce.

Příjezd fanoušků Baníku do Edenu. | Video: David Hekele

Individuální výkon ho mohl těšit. Pauza na něm znát tolik nebyla, v defenzivě vyhrál spoustu soubojů, ke své smůle ale ten klíčový ze 47. minuty proti Muhamedu Tijanim nikoliv. „U míče jsem ale byl první,“ posteskl si po porážce 0:1 Michal Frydrych.

Jak se vám tedy hrálo?

Dlouhá pauza, nejdelší v mé kariéře. Ale jsem rád, že jsem celý zápas zvládli, jen mě mrzí, že jsme to Slavii více neznepříjemnili. A třeba z brejku nevyrovnali. Jinak z mého pohledu byl začátek utkání složitější, než se dostanete do tempa. Přece jen Slavia je jeden z nejběhavějších týmů, hraje ve vysokém tempu, ale postupně jsem se do zápasu dostal.

Na hřišti jste byl v utkání naposledy při generálce v Turzovce, od té doby jste čekal. Jaké bylo vyběhnout nerozehraný zrovna na Slavii?

Já to mám v hlavě nastavené tak, že každý den trénuji naplno, pak to můžete přenést i do zápasu. Samozřejmě, v něm je tempo vyšší, ale když si to v sobě správně nastavíte, tak to není takový rozdíl. Říkal jsem si, že kde jinde se mám vrátit, než na Slavii, takže dobrý. Jen škoda, že jsme zase něco neuhráli.

Baník v Edenu podeváté v řadě prohrál. Čím to je? Je to prostě kvalitou Slavie?

Já nevím, kolik týmů tady za poslední dobu v lize vyhrálo, takže to není jen čistě o Baníku. Já tady zažil poslední výhru, někdy v roce 2012, už je to spoustu let, protože od roku 2015 Slavia šlape a je většinou v tabulce nahoře. Zápasy tak nejsou jednoduché, podporují je fanoušci, dneska bylo vyprodáno, atmosféra je žene dopředu. Když tady chcete uspět, musí se to sejít a všichni podat nadstandardní výkon, aby vyšla nějaká akce, nebo standardka, zároveň i velmi dobře bránit. Nám se to nepovedlo, i když jsme byli blízko, protože ta situace se dala ubránit. Slavia má ale takovou kvalitu, že zvládá zápasy i za stavu 1:0.

Ale zpět k vám. Překvapilo vás, že jste dostal přednost před Karlem Pojezným, jehož nasazení by dávalo na levou stranu stoperské trojice logiku?

Rozhodl to trenér. Já se v tréninku snažím vše pro to, abych se na hřiště dostal, protože pauza byla fakt dlouhá. Fyzicky se cítím výborně, celou přípravu jsem zvládl bez vynechání jediného tréninku, zranění se neozývalo, takže jsem se těšil. Že jsem si musel počkat, to ve fotbale bývá. Musíte být ale na šanci připravený, jsem rád, že jsem ji dostal, akorát mě mrzí výsledek.

Michal Frydrych.Zdroj: FC Baník Ostrava

Můžete popsat rozhodující moment a gól Tijaniho, po kterém jste reklamovali faul a zkoumal ho dlouho VAR?

Co jsem se s kluky stačil podívat na video, probírali jsme to i s kluky, tak byl tam centr, já se k němu dostal před Tijim. Myslím, že jsem míč odehrál já, ale jeho noha mi dala šlapák. Až se mi prohnulo koleno. Cítil jsem bolest, ležet jsem nezůstal jen tak, že by tam kontakt nebyl. Víc toho neovlivním. Myslím, že jsem tam byl první, balon jsem odehrál, což bylo na videu vidět, ale verdikt je na rozhodčích.

Co mu teď, když jste viděl video, říkáte?

V zápasech bývá ve vápnech spousta situací, rozhodčí znají pravidla nejlépe, vědí, jak by to mělo být, takže musíme věřit, že to dělají v nejlepším vědomí. Rozhodli to dneska takhle, prohráli jsme, protože jsme dali o gól méně. Nějaké náznaky jsme tam měli, ale hlavně v prvním poločase jsme byli ustrašení, příležitosti jsme si nevytvořili. Ve druhém jsme čekali na zaváhání, to se naskytlo, akorát jsme nebyli tak kvalitní, abychom to vyřešili do gólu.

Považovali jste za výhodu, že Tijaniho znáte? Jaké bylo ho bránit?

Z tréninku ho známe, ale ve výsledku on dal vítězný gól. Balon se k němu odrazil, byl u něj dříve, ale během celého zápasu jsme Slavii byli schopní uhlídat. V první půli měl Tiji ještě jednu možnost, když to propíchli mezi námi, a možná ještě jeden centr, ale jinak jsme je uhlídali. Škoda, že jsme nepředvedli více kvality dopředu.

To je asi také podstatný faktor…

Více jsme se soustředili, abychom gól nedostali. Slavia je nepříjemná, že získává míče ve středu hřiště, pak chodí do brejků, což nás v prvním poločase možná zaskočilo. Dělalo nám to problémy, protože chodili do otevřenější obrany. Ve druhém poločase jsme to zlepšili a v kombinaci byli přesnější. Akorát jsme nedotáhli příležitosti, které jsme mohli mít.

Bavili jste se s Tijanim po zápase, že vás mohl ušetřit?

Ne, to ne. My jsme se pak už nepotkali, nebavili. V zápase jsem od něj dostal loket, tak jsme si něco vysvětlovali, ale k fotbalu to patří. Nebyla nálada se pak se všemi bavit.

Vnímal jste i fanoušky? Baníkovci připomněli i srpen 1968 a invazi do Československa…

Abych řekl pravdu, byl jsem do zápasu tak ponořený, že jsem si nevšiml, jaké jsme měli choreo. Ani u Slavie jsem ho pořádně neviděl. Fandění vnímám, ale jak jsem zabraný, tak cítíte energii z tribun, ale není to tak, že byste se kochal, jak krásné mají fanoušci choreo. Na to není čas. Leda u přerušení letmým pohledem vidíte nějaký záblesk. Jinak ne.