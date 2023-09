/ROZHOVOR/ Osm ligových zápasů se střelecky trápil. Šance měl, ovšem neproměňoval. Nepadalo to tam. Krizi je ale konec. Útočník Filip Kubala protrhl smůlu, v sobotním duelu 9. kola FORTUNA:LIGY skóroval do sítě Zlína dvakrát a měl zásadní podíl na vítězství ostravského Baníku v poměru 5:1. Mohl si pak vychutnat ovace publika. „Užil jsem si to,“ přiznal střelec.

Pochod fanoušků Baníku (23. září 2023). | Video: David Hekele

Už v prvním poločase mohl rozvlnit síť, ale v několika situacích bylo zakončení buď nepřesné, nebo nedůrazné. Jen pět minut po pauze si ale zpracoval v šestnáctce pobídku Ewertona, hodil si míč do středu na silnější pravačku a obstřelil gólmana Rakovana. O čtvrt hodiny později pak usměrnil přihrávku ze strany.

„Na to jsme cílili v týdnu při přípravě, že když si dobře odskočíme, prostor na střelu bude,“ prozradil Filip Kubala.

Po utkání s Hradcem jste říkal, že věříte, že góly přijdou. Teď se tak stalo, ale trvalo to…

Je to tak, utekly čtyři zápasy. Šancí kolem vápna bylo hodně, někdy to tak je. Kdybych góly dal, tak se bavíme o něčem jiném. Navíc pak přišel útlum, cítil jsem sám na sobě, že i šancí je méně, i když jsem se tam tlačil a dostával. Někdy takové zápasy jsou. Samozřejmě trochu jsme si počkal, ale jsme moc rád, že to bylo před domácími fandy a mohl jsem si každou vteřinu oslavit.

Lze si představit narážky, které měli po utkání spoluhráči…

Ani si to nedovedete představit. (směje se) Samozřejmě to tam je. Kluci, kteří dávají góly, si dělali srandu, kdy ho konečně dám. Vtípky a narážky tam jsou celou dobu. A byly i teď po zápase.

Můžete něco z kabiny citovat?

Jsou tam vtipálci, dělali si srandu, že už gól snad ani nedám. To k tomu patří, každý chce hrát a tu srandu si občas z někoho udělá. Buchtič po zápase s Hradcem říkal, že mě naučí šajtli. Trénovali jsme to, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Ty narážky tam jsou.

Sfoukl jste je proti Zlínu?

Zajíci se sčítají na konci, a co bude, je otevřené. Pak můžeme hodnotit.

Neříkali třeba, že Zlínu dá gól každý?

(směje se) Samozřejmě. Bylo toho spoustu, ale nechci tím shazovat kvalitu soupeře. Vyhráli jsme 5:1, ale v prvním poločase jsme se tam obtížně dostávali. Kdybychom nedali na začátku druhé půle rychlý gól, bylo by to těžké až do konce, a museli by zase pomoct střídající hráči. To, že minule dostali po červené kartě sedm gólů, není měřítko. Plzeň hraje skvělý fotbal, góly dává. Narážky jsou sranda, respekt k soupeři musí zůstat.

Nebyl v první půli problém v přemotivovanosti?

Nemyslím. Gól jsem chtěl dát a bylo to vidět z vícero zápasů, chtění bylo ale možná až moc. Nicméně to prostředí tady vnímám, moc jsem první gól chtěl. Tím, že to nevyšlo v minulých zápasech s lehkostí, věřil jsem, že když na sobě budu pořád stejně pracovat, pořád se do toho tlačit, tak je úspěch jen otázkou času.

Překvapilo vás, kolik jste měl v pokutovém území prostoru?

Už v prvním poločase jsem si tam něco vypracoval. Kdybych měl ty šance po tom gólu, tak bych je dal, protože to vám tam spadne všechno. Ale prostoru bylo opravdu více. Na to jsme cílili v týdnu při přípravě, že když si dobře odskočíme, prostor na střelu bude. U prvního jsem se otočil a viděl místo, tak jsem vystřelil na zadní.

Měl jste hned jasno, že ho oslavíte kotoulem?

Neměl. Zasekla se mi trochu kolena v trávě. (směje se) Vyšlo to tak, nakonec vše dobře do sebe zapadlo.

A k hattricku nebylo daleko…

Když máte dva góly, člověk pomýšlí na třetí. Trochu jsem doufal, že bych mohl na hřišti zůstat a o něco se pokusit, nicméně v týmu máme konkurenci. V útoku se uzdravil Jirka Klíma, kluci potřebují hrát, být rozehraní, protože ve středu máme důležitý zápas v Zápech. Je jen dobře, že se na hřiště můžeme dostat všichni.

Filip Kubala.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Nebyl jste tedy zklamaný, že střídáte?

Trochu jsem smutný byl, ale je to rozhodnutí trenéra. Asi ušetřil moje peníze, které bych musel dát do týmové kasy (usmívá se) Je to jeho rozhodnutí, respektuji to.

Aspoň jste si užil potlesk diváků.

To jsem si užil. Po prvním gólu, po druhém, a následně když jsem šel pod tribunou. Jsme za to jen rád.

První gól za Baník je hned vítězný. Je to o to cennější?

Vidíte, to jsme si ani neuvědomil. Ale pochvalu si zaslouží celý tým, protože první poločas nám zkomplikoval inkasovaný gól. Ale užívám si to, navíc vidím pokrok toho týmu, a to je pro mě to nejdůležitější. Góly pro útočníka jsou další pozitivní věc, ale máme tady kluky, kteří je dávají, jsou sebevědomí. Vše zapadá do sebe.

Neklesal jste na mysli, když jste tak dlouho nemohl dát gól?

Když jsme do Baníku šel, věděl jsem, že fanoušci jsou nároční, že to nemusí ze začátku klapat, a může se na nás snášet kritika. Byl jsem ale na to připravený i v hlavě. Bylo jasné, že mohou přijít různé scénáře. Samozřejmě jsem v to nedoufal, ale také jsem věděl, že se brzy prosadím. Kdybych ty góly na tréninku nedával, nebo situace řešil blbě, bylo by něco špatně. Ale tak to nebylo. Věřil jsem si, jen to nevycházelo. Nějaké tyčky, břevna, šance… Po Hradci jsem říkal, že to přijde. A přišlo, i když to trochu trvalo.

Důležité asi je, že vám věřil trenér a dával vám příležitosti?

To je nejdůležitější. Jsou tu kluci, kteří by si zasloužili šance od začátku, jsou pracovití. Šíňas (Šín) skvělý kluk i hráč, je otázkou času, kdy začne hrát. A v tomhle je umění to vycítit. Já trenérům děkuji, že jsem důvěru pořád měl. Doufám, že ji budu splácet dál.

Zmínil jste ale také inkasovaný gól. Co se tam stalo?

Po našem gólu jsme měli pasáž, kdy jsme snad třikrát ztratili balon, soupeř ucítil možnost, trochu nás zatlačil k vápnu a přišla krásná střela. Měl tam být proti němu lepší výstup, nenechat ho střílet. Když to takhle trefí, je to těžké. Mrzí mě to vůči Letymu (Letáčkovi), protože oni v zásadě nic neměli, takže jsem mu přál nulu, abychom doma znovu neinkasovali. Ale přišlo to. Musím všechny pochválit, že jsme to pak zvládli a přidali další góly.

Cítíte, že mužstvo jde nahoru, že největší fáze sehrávání je za vámi?

Samozřejmě. Ten, kdo sportu, a fotbalu konkrétně, rozumí, ví, že to opravdu čas chce, protože těch změn bylo abnormálně. Ale jen ti, co jsou klubu nejblíže, vědí, jaký je tady potenciál, jak se dokážeme sehrát rychle. Kdyby to přišlo hned od začátku, tak by všichni říkali: Jo, skvělé, všechno do sebe napadlo. Trochu jsme se načekali, ale hráči i realizák do toho dáváme všechno. Vím, že to bude lepší a lepší, teď tomu pomohly i domácí zápasy, které jsme zvládali. Pak už je na nás všech, jestli to vidíte, nebo ne.

Zatím dává Baník góly hlavně ve druhých poločasech. Proč?

Sám jsem nad tím přemýšlel. Do dnešního zápasu jsme v prvním poločase nevedli, dali jsme gól jen v Plzni. Je to trošku i o tom, že jsme se na góly nadřeli. Teď jsme ho dali dřív, ale ještě do půle jsme inkasovali. Někdy se stane, že dáte doma dva tři góly do poločasu. Naši fanoušci by si to hodně přáli. Pak ten zápas je v úplně jiném tempu. Každý z nás hrál jinou soutěž, neměl na sebe takový tlak, jako je tady. Pro nás je jen plus, když je dáme dříve. Ale jsou zápasy, které se rozhodují v 90. minutě a ty emoce jsou pak úplně jiné.