Ligový výbor na dnešním jednání reagoval na úterní rozhodnutí vlády, která až odvolání zakázala veškeré akce s účastí přesahující 100 lidí. Do stanoveného počtu 100 osob spadají všichni na stadionu včetně hráčů, rozhodčích a členů realizačních týmů. Odpovědnost za dodržení určené kvóty bude mít pořádající klub.

"Jednoznačně jsme se s přítomnými kolegy z ligového výboru shodli na tom, že ze špatných variant, které jsou dnes na stole, je nejméně špatná ta, že se odehrají dvě soutěžní kola do reprezentační přestávky bez diváků. Po těch dvou kolech bude reprezentační přestávka, my budeme situaci dál vyhodnocovat a uvidíme, jaký to nabere další vývoj," řekl novinářům předseda LFA Dušan Svoboda.

LFA následovala Fotbalovou asociaci ČR, která organizuje nižší soutěže včetně mládežnických a domácího poháru MOL Cupu a rovněž rozhodla, že zápasy budou pokračovat bez diváků.

Slavia volala po přerušení soutěže

V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a pětikolová nadstavba. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní. Červenobílí se už před dnešním jednáním jednoznačně vyslovili pro přerušení soutěže a zástupci vršovického klubu dokonce nedorazili na zasedání. Ráno se omluvil člen ligového výboru za první ligu Jan Nezmar a nepřijel ani člen kontrolního výboru Tomáš Bůzek, který je na dovolené.

"Jednání bylo společné i s kontrolním výborem. Ti, co byli přítomní, se jednoznačně shodli a přiklonili k tomu, že příliš mnoho jiných variant nepřipadá v úvahu. Neformálně jsem kontaktoval i další kluby zejména z první ligy a naprosto převažující názor byl ten, který jsme dnes přijali. Pro Slavii to neplatí," řekl Svoboda. "Navíc je třeba říct, že toto rozhodnutí je zcela v souladu s doporučeními European Leagues a většinou evropských soutěží," dodal šéf ligy.