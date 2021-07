Baník začal odvážně a jako první zahrozil. Na roh Budínského si už po minutě hry naskočil Lischka, ve výborné pozici ale neuspěl.

V 6. minutě se prodral Almási na centr De Azevedo, Hanuš byl na zemi včas. V 8. minutě Almási hlavou pro změnu těsně minul.

V 8. minutě se dostali do šance také domácí. Do rohového kopu Kroba si naběhl Kratochvíl a obloučkem orazítkoval břevno.

Stejný hráč byl blízko gólu i ve 23. minutě. Po přihrávce rychlíka Pleštila pálil na přední tyč, Laštůvka ale vytáhl parádní zákrok.

Svižný zápas s příležitostmi na obou stranách pokračoval i po přestávce. Malinský mířil z úhlu pod břevno, Laštůvka vyrazil balon na roh.

V 53. minutě centroval zprava Kuzmanovič a částečně dezorientovaný Martinec si dal málem vlastence. Děkovat mohl levé tyči.

Po hodině hry poslal Baník do vedení Almási, dlouho se ale neradoval. Sudí Pechanec se šel podívat na video a gól kvůli ofsajdu odvolal.

Baník se hnal za vítězstvím, ale své šance neproměnili v 66. minutě Lischka a v 72. minutě Sor. V 81. minutě pak Klímu vyčapal Hanuš.

Ostravané si nakonec domů neodvezli ani bod. V 88. minutě si naskočil střídající Pilař na centr Pleštila a rozhodl napínavou i pohlednou bitvu.

HLAS TRENÉRA

Ondřej Smetana (Baník): „Jsme zklamaní, alespoň bod jsme získat měli. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, postupem času byl Jablonec lepší. Vytvářel si spoustu standardních situací, rohů a dostal nás pod tlak. Měl hodně odražených míčů ve středu a přehrál nás i na krajích. Ve druhé půli se náš výkon zlepšil, byli jsme kompaktnější a začali jsme se i my dostávat do šancí. Aspoň jednu jsme měli dotáhnout. Situaci před inkasovanou brankou si musíme ohlídat. Z takové góly dostávat nemůžeme.“

1. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 24. 7. 2021):

Jablonec – Baník Ostrava 1:0 (0:0)

Branka: 88. Pilař. Rozhodčí: Pechanec – Hájek, Mokrusch. ŽK: Krob, Pilař – Potočný, Buchta, Laštůvka, Fleišman. Diváci: 2385.

Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Martinec, Zelený, Krob – Považanec – Pleštil (90+1. Libor Holík), V. Kubista, Kratochvíl (83. Smejkal), Malínský (73. Pilař) – Doležal. Trenér: Rada.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Kaloč – de Azevedo (55. Potočný), Kuzmanović (70. Sor), Budínský (79. Jiří Klíma), D. Buchta – Almási (79. J. Pokorný). Trenér: Smetana.