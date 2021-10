OBRAZEM: Baník válí! Výhra v Liberci po 11 letech, červené na obou stranách

/FOTOGALERIE/ Jedenáct let nedokázali vyhrát fotbalisté Baníku Ostrava v Liberci. To už je ale minulost! Černou sérii rázně ukončili Slezané v nedělním utkání 10. ligového kola, kdy u Nisy zvítězili 2:0 a minimálně do večerního derby pražských "S" poskočili na třetí místo tabulky. Kapitán hostí Laštůvka si připsal druhé čisté konto v sezoně.

Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli po 11 letech v Liberci. Zvítězili tam 2:0. Na snímku v bílém záložník Baníku Filip Kaloč. | Foto: Deník/Petr Kotala

Na vedoucí gól Fleišmana z konce první půle navázal po hodině hry namlsaný Almási, který se prosadil ve čtvrtém zápase po sobě. Baník tak ideálně využil přesilovku poté, co byl ve 38. minutě vyloučen Tiéhi. Červenou kartu viděl v 85. minutě také Almási. „Výhra je pro nás nesmírně cenná. Chtěli jsme být hlavně důslední v defenzivě, což se nám dařilo. Eliminovali jsme nebezpečného Rondiče i jejich křídla. Dali jsme dva góly, žádný nedostali a máme tři body,“ pochvaloval si trenér Baníku Ondřej Smetana. „Do naší červené karty to bylo vyrovnané utkání po jedné šanci na obou stranách. Po vyloučení zápas ovlivnilo. Bohužel jsme nedohráli poločas na 0:0. V tom druhém, i když v deseti, jsme nebyli pod tlakem. Do finální fáze jsme se ale nedostali, neuhlídali jeden centr, kdy dal gól na 0:2 Almási. Ten byl rozhodující,“ uznal kouč Liberce Luboš Kozel. Kouč Baníku Smetana o Liberci: Nejdůležitější angažmá, historii ale neprožívám Přečíst článek › Jako první zahrozil Baník. V 8. minutě si zaběhl po centru Lischky za obranu Klíma, ale zblízka v dobré šanci přestřelil. Ve 13. minutě se dostal k odraženému míči Fleišman a jeho dělovku z dvaceti metrů vytáhl Knobloch na roh. Liberec o sobě dal poprvé výrazněji vědět po půl hodiny hry. Mikula prostrčil míč na Matouška, který si ho navedl do středu hřiště a už v šestnáctce střílel nebezpečně na zadní tyč. Laštůvka balon v pokleku vytěsnil mimo. Ve 38. minutě prošlápl domácí Tiéhi nohu Ndefeho a byl vyloučen. Baník ještě do přestávky přesilovku využil. Po rohu Buchty se odrazil míč k Fleišmanovi, který ho napálil na branku Slovanu a prostřelil Knoblocha. Střelec Baníku Almási o "repre", bušení srdce, Smetanovi i zaplacených milionech Přečíst článek › Po změně stran se Baník s jedním mužem navíc nikam nehnal, na svou šanci si počkal a tu využil. V 63. minutě nacentroval Ndefe na hlavičku Almásiho, který nedal Knoblochovi šanci a skóroval ve čtvrtém utkání po sobě. Do slovenského národního týmu premiérově povolaný útočník Ostravy nakonec zápas nedohrál. V 85. minutě byl totiž po faulu na Chaluše po druhé žluté kartě vyloučen. Na zisku důležitých tří bodu pro Baník to ale nic neměnilo. Slovenský obr Almási? Z Baníku až do reprezentace! Chválí legenda, vítají i doma Přečíst článek › 10. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 3. 10. 2021): Liberec – Baník Ostrava 0:2 (0:1) Branky: 43. Fleišman, 63. Almási. Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Dohnálek. ŽK: Tiéhi, Matoušek, Chaluš – Svozil, Klíma, Potočný, Almási. ČK: 38. Tiéhi – 85. Almási. Diváci: 3200. Liberec: Knobloch – Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula – Matoušek (61. Koscelník), Tiéhi, Havelka (74. Faško), Tupta (74. Stoch) – Rondić (61. Júsuf), Rabušic (41. Purzitidis). Trenér: Kozel. Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Buchta (46. De Azevedo), Kaloč (84. Jánoš), Tetour, Potočný (80. Juroška) – Almási, Klíma (55. Budínský). Trenér: Smetana.