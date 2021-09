„Potěšilo mě, když jsem se dozvěděl, že zrovna proti Bohemce budu hrát za Baník poprvé od první minuty. Mám tam ještě nějaké kamarády, takže jsou ty zápasy proti nim stále speciální. Pár gólů jsem jim v minulosti už dal, tak jsem si říkal, že by to mohlo zase vyjít,“ usmíval se Budínský, předsezonní posila z Mladé Boleslavi, která nakoukla do nejvyšší soutěže v roce 2011 právě v barvách Bohemians.

„Kuzma (Kuzmanovič) centroval do vápna a trefilo mě to do zadku. Balon se pak od Laca (Almásiho) odrazil před branku. Jak jsem byl rozběhnutý, tak jsem tam šel a využil toho, že to Dan Krch zřejmě pouštěl brankáři. Zareagoval pozdě, míčem mě trefil a od tyčky se to odrazilo do brány,“ popisoval svůj nejspíš nejkurióznější gól kariéry autor 41 branek.

Ve chvíli, kdy se míč došoural o tyč do sítě, schoval Budínský tvář do dlaní. „Proč? Byl jsem překvapený, jak jsem toho gólu docílil. Ale především jsem byl rád, že jsme vyrovnali,“ vykládal 29letý středopolař.

Jeho gól dodal Baníku energii. Brzy po přestávce zaznamenal z dorážky vítěznou trefu Kuzmanovič. Za chvíli mohli po chybě Laštůvky hosté vyrovnat. „Viděl jsem, že míč letí na Laštyho, který byl v tu chvíli zcela sám, tak jsem byl v klidu. Možná jsem i trošku vypnul. Když mu to ale prošlo přes rukavice, musel jsem rychle mazat zpátky. Bederka naštěstí trefil tyčku, pak už jsme to z vápna vykopali. Byl by to gól na 2:2, takže důležitý moment,“ popisoval Budínský.

V 56. minutě přepustil místo Kaločovi. Pojistky Pokorného a Almásiho tak už sledoval pouze z lavičky. „Jsem rád za každou minutu. Máme široký kádr, i proto jsem se do základu dostal až nyní. Kluci hráli na svých pozicích dobře, nebylo potřeba do toho sahat,“ podotkl Budínský.

„Snažím se být trpělivý, Baník hraje jinak, než na co jsem byl zvyklý. Navíc jsem toho v Mladé Boleslavi na jaře moc neodehrál, takže mi trochu scházela herní praxe. Ale už se cítím dobře a jsem rád, že jsem týmu platný,“ uzavřel Lukáš Budínský, který dřív strávil čtyři sezony v nedaleké Karviné.