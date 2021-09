Text vítězného pokřiku:

Pojďme všichni ven, kdo se cítí unaven, já ty a my všichni, tak co tu ještě děláme, skončíme trénink, a když trenér řekne, jde se bušit znovu, ne ne ne, jde se chlastat dolů, dolů dolů kam, do Embarga přeci, tak pojď trenére s námi, a zavři za sebou, neboj, oni ti taky nalejou, potom půjdem na maty, promačkáme výplaty, Baníček, Baníček, Baníček…

Baník zvítězil před vlastními fanoušky i počtvrté v sezoně a stále se drží elitního tria Plzeň, Slavia, Sparta. S klokany prohrával už po deseti minutách po brance Chramosty, do přestávky ale srovnal Budínský a ve druhé půli už to byla modro-bílá jízda. Postupně se trefili Kuzmanovič, Pokorný a Almási.

„V prvé řadě musím říct, že se hrálo ve výborné atmosféře," začal hodnotit utkání trenér Bohemians Luděk Klusáček. Ve Vítkovicích sledovalo bitvu 6969 diváků, několik desítek jich dorazilo také z Prahy. Daleko spokojenější byli domácí fandové, kteří oslavovali až do pozdních hodin teplé sobotní noci.