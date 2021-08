JIŘÍ KLÍMA

Jiří KlímaZdroj: FC Baník Ostrava

- 2 -

Do duelu proti nedávnému zaměstnavateli vstoupil vlažně, ale ve 24. minutě měl první příležitost, kterou mu zablokovali obránci. O chvíli později hlavičkoval v záklonu nad branku. Při lepší nahrávce mohl do šance vyslat proti brankáři Potočného, toho dostal do tutovky až před pauzou. Po hodině hry střídal.