Potvrzeno! Fotbalisté ostravského Baníku Ondřej Šasinka a Daniel Holzer odcházejí do Slovácka. Útočník Šašinka na roční hostování s opcí, záložník Holzer do klubu z Uherského Hradiště přestupuje.

Daniel Holzer a Ondřej Šašinka odchází z Baníku Ostrava do Slovácka. | Foto: www.fcslovacko.cz

Ondřej Šašinka se vrací do klubu, v němž už působil. Na podzim roku 2019 zde nastřílel 5 gólů. "Věřili jsme, že na tuto úspěšnost v Baníku naváže. Moc o to stál, snažil se, to mu nelze upřít. Ale takový je fotbal, i on si svůj návrat do Baníku představoval asi jinak," řekl Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku.