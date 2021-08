Emocemi napěchovanou premiéru v české lize si v sobotu v Jablonci odbyl útočník Baníku Ostrava Ladislav Almási. Téměř dvoumetrová posila z Ružomberku poslala po hodině hry Slezany v utkání 1. kola nejvyšší soutěže do vedení. Gól však následně po výzvě od VARu sudí Pechanec kvůli ofsajdu odvolal a Ostravané nakonec po brance Piláře z 88. minuty prohráli 0:1.

Fotbalový útočník Baníku Ostrava Ladislav Almási (vpravo) při ligové generálce v Polsku proti Górniku Zabrze. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Snil jsem o tom, že dám gól a vyhrajeme. To první se povedlo a vypadalo to nadějně. Rozhodčí to ale neuznal a my na konci dostali gól a prohráli,“ smutnil dvaadvacetiletý Almási, který nejprve se spoluhráči svůj gól slavil. Obrovskou radost vystřídalo velké zklamání. „Všichni jsme jásali, pak byli smutní. Byl to nešťastný moment. Mrzelo nás to o to víc,“ přiznal Almási.