„Pochybuji, že si to Sparta nechá vzít doma s Teplicemi, které už vlastně o nic nehrají,“ krčil rameny domácí záložník Tomáš Marek. „Byli jsme jednu minutu od titulu,“ smutnil ostravský kouč Miroslav Koubek.

Poslední výhry fotbalistů Baníku Ostrava v Liberci dělí 11 let! Tehdy rozhodl Neves, titul pak vzal Ostravě Táborský. | Foto: Deník/ Archiv VLP

